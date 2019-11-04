«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 04 Ноября
+9...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 389.46 KZT
  • €1 = 434.17 KZT
  • 1 RUB = 6.09 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Крупные торговые сети оштрафованы за продажу SIM-карт без регистрации абонентов

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 13:07
Крупные торговые сети оштрафованы за продажу SIM-карт без регистрации абонентов
Фото из открытых источников
Крупные сети магазинов электроники "Технодом" и "Мечта" оштрафованы в результате проверок комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК дилеров сотовых операторов, распространяющих SIM-карты без регистрации на абонента, передает Today.kz со ссылкой на сообщение министерства.

Данные внеплановые проверки были инициированы на основе жалоб казахстанцев, обратившихся в комитет телекоммуникаций министерства.По сообщению министерства, в результате проведенных проверок выяснилось, что SIM-карты распространялись с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставлялась возможность зарегистрировать их на себя.

В Комитете телекоммуникаций выяснили, что в стране продано 42 миллиона SIM-карт, и, если разделить их на общее количество населения страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера. Однако на деле все выходит не так.

"Через специальный сервис люди узнают, что являются владельцами нескольких тысяч номеров. То есть, эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. После чего, обращаются к оператору связи и блокируют их, а значит, те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев", - отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко.

При этом представитель министерства подчеркнул, что в данном вопросе важна и бдительность самих граждан.

"При покупке абонентского номера граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому, даже если при покупке SIM-карты, вам не предлагают ее зарегистрировать на себя – требуйте этого", - сказал он.

Председатель Комитета телекоммуникаций добавил, что работа по ликвидации рынка "левых" SIM-карт будет продолжена.

Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам. В октябре казахстанцам стал доступен сервис, с помощью которого можно проверить количество номеров сотовой связи. После его запуска в стране стали массово обнаруживать зарегистрированные на себе SIM-карты, о которых не подозревали.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика