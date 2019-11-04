Крупные торговые сети оштрафованы за продажу SIM-карт без регистрации абонентов

Крупные сети магазинов электроники "Технодом" и "Мечта" оштрафованы в результате проверок комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК дилеров сотовых операторов, распространяющих SIM-карты без регистрации на абонента, передает Today.kz со ссылкой на сообщение министерства.



Данные внеплановые проверки были инициированы на основе жалоб казахстанцев, обратившихся в комитет телекоммуникаций министерства.По сообщению министерства, в результате проведенных проверок выяснилось, что SIM-карты распространялись с предварительной регистрацией на оператора или дилера. Гражданам не предоставлялась возможность зарегистрировать их на себя.



В Комитете телекоммуникаций выяснили, что в стране продано 42 миллиона SIM-карт, и, если разделить их на общее количество населения страны, на каждого приходится по 2-3 абонентских номера. Однако на деле все выходит не так.



"Через специальный сервис люди узнают, что являются владельцами нескольких тысяч номеров. То есть, эти граждане живут и не знают кто, куда и зачем звонит по их номерам. После чего, обращаются к оператору связи и блокируют их, а значит, те, кто пользовался их SIM-картой, остаются без связи. Поэтому мы и нацелены на проведение подобных проверок, чтобы защитить права казахстанцев", - отметил председатель Комитета Виталий Ярошенко.



При этом представитель министерства подчеркнул, что в данном вопросе важна и бдительность самих граждан.



"При покупке абонентского номера граждане должны и сами требовать заключения договора, отстаивать свои интересы. Ведь дилеры зачастую знают, что поступают незаконно и пользуются наивностью казахстанцев. Поэтому, даже если при покупке SIM-карты, вам не предлагают ее зарегистрировать на себя – требуйте этого", - сказал он.



Председатель Комитета телекоммуникаций добавил, что работа по ликвидации рынка "левых" SIM-карт будет продолжена.



Напомним, 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств. В настоящее время все мобильные телефоны привязаны к ИИНам владельцев SIM-карт. Телефоны, которые абоненты не зарегистрировали путем отправки своего ИИН по SMS в течение 2018 года, были зарегистрированы автоматически (1 января 2019 года) и привязаны к используемым SIM-картам. В октябре казахстанцам стал доступен сервис, с помощью которого можно проверить количество номеров сотовой связи. После его запуска в стране стали массово обнаруживать зарегистрированные на себе SIM-карты, о которых не подозревали.