В Туркменистане пытаются выявить геев и лесбиянок среди медработников

После публикации истории туркменского врача-кардиолога, который рассказал о своей гомосексуальности, министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана пытается выявить лиц нетрадиционной сексуальной ориентации среди медработников, передает centralasian.org.



Об этом сообщает издание «Хроника Туркменистана».



Как сообщает издание, во всех велаятских управлениях здравоохранения прошли собрания, единственной повесткой которых был «врач, опозоривший нашу профессию своим аморальным поведением».



На одном таком собрании, состоявшемся 28 октября в управлении здравоохранения города Туркменабад, были приглашены главы медучреждений велаята. На трибуне, кроме руководителей здравоохранения региона, были представители правоохранительных структур и заместитель главы велаята по правовым вопросам.



Сообщается, что из Ашхабада поступило распоряжение выявить среди врачей геев и лесбиянок. Как это сделать неясно, но принять какие-нибудь меры необходимо.



В итоге, как сообщают корреспонденты издания, было решено, в течение двух недель провести обследование всех медработников, начиная от санитарок и заканчивая главврачами в городской санэпидемстанции на выявление заболеваний, передающихся половым путем. Было также составлено расписание в какой день работники какого учреждения сдают анализы. Обследование стоит 270 манатов, оплатить его медики должны самостоятельно.



Полицейский, выступивший на собрании, заявил также о необходимости писать заявление в полицию, если кому-то известны лица с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Он предупредил об уголовной ответственности за недоносительство об известном преступлении. Напомним, что мужеложество в Туркменистане уголовно наказуемо.



Сам 24-летний врач пропал после того, как бы вызван в отдел полиции вслед за публикацией его рассказа.



1 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch выпустила заявление с требованием к правительству Туркменистана срочно ответить, находится ли Касымберди Гараев в заключении, и если это так, то немедленно освободить его и объяснить его задержание.