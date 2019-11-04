Дату возвращения казахстанских детей из Ирака назвали в МИД РК

В министерстве иностранных дел рассказали о возвращении казахстанских детей из Ирака, передает Today.kz. По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, у некоторых из них нет родителей: многие оказались в приютах.



"Мы недавно объявляли, что идет подготовительный процесс по возвращению казахстанских детей из Ирака. Их матери были осуждены там и находятся в тюрьмах. Дети вынуждены находиться вместе с ними. Их родственники выразили пожелание, чтобы детей вернули в Казахстан и министерство иностранных дел приложило все усилия. Через дипломатические каналы совместно с иракскими властями мы сейчас готовим операцию по возвращению этих детей на родину", - рассказал Смадияров.



Он отметил, что в Казахстан будут возвращено около десятка несовершеннолетних.



"Я думаю, что в течение месяца эта операция будет проведена... Там около десятка детей, и у каждого ребенка сейчас выясняем гражданство. У некоторых даже родителей нет. Они там оказались вместе с другими детьми в приютах", - добавил он.



Ранее министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что в рамках репатриации граждан из боевых зон в Казахстан пытаются вернуть еще 14 детей из Ирака.