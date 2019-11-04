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Дату возвращения казахстанских детей из Ирака назвали в МИД РК

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Дату возвращения казахстанских детей из Ирака назвали в МИД РК
Фото из открытых источников
В министерстве иностранных дел рассказали о возвращении казахстанских детей из Ирака, передает Today.kz. По информации официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, у некоторых из них нет родителей: многие оказались в приютах.

"Мы недавно объявляли, что идет подготовительный процесс по возвращению казахстанских детей из Ирака. Их матери были осуждены там и находятся в тюрьмах. Дети вынуждены находиться вместе с ними. Их родственники выразили пожелание, чтобы детей вернули в Казахстан и министерство иностранных дел приложило все усилия. Через дипломатические каналы совместно с иракскими властями мы сейчас готовим операцию по возвращению этих детей на родину", - рассказал Смадияров.

Он отметил, что в Казахстан будут возвращено около десятка несовершеннолетних.

"Я думаю, что в течение месяца эта операция будет проведена... Там около десятка детей, и у каждого ребенка сейчас выясняем гражданство. У некоторых даже родителей нет. Они там оказались вместе с другими детьми в приютах", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что в рамках репатриации граждан из боевых зон в Казахстан пытаются вернуть еще 14 детей из Ирака.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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Князь (Посетители) Сегодня, 18:08
Оставьте их иракцам они им в самый раз у нас и так переизбыток будущих шахидов,вспомните мои слова когда мясо кусками из под развалин будете доставать,а нас то не будет и мы с неба на вас зырить будем вот только сказать ничего не сможем.
 
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Max007 (Посетители) Сегодня, 17:54
Правильно наше правительство делает, что возвращает детей, так как дети не отвечают за поступки родителей. Молодцы.
 
 

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