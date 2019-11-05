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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Это не хлеб дорогой - это население нищее

Просмотров:1434 Опубликовано: Сегодня, 19:55
Это не хлеб дорогой - это население нищее
Иллюстративное фото
А в рыночной ли экономике мы живем? Ведь это нонсенс когда исполнительная власть вмешивается в ценообразование пытаясь влиять на законы экономики.

Пусть сейчас полетят в меня камни но не могу не поделится одной мыслью, которая не дает мне покоя в последнее время. Читаю новости:
"Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев создал рабочую группу которая мониторит цены на хлеб с целью недопущения роста."
" Власти Акмолинской области пообещали удерживать цены на хлеб"
"Цены на социальный хлеб в СКО пообещали не повышать"
И так далее почти везде по стране складывается ощущение что акимы регионов прикладывают титанические усилия по предотвращению роста цен на хлеб. Вот такие социальные супергерои.

Но если немного задуматься, то возникает вопрос: А в рыночной ли экономике мы живем? Ведь это нонсенс когда исполнительная власть вмешивается в ценообразование пытаясь влиять на законы экономики. И мы это уже проходили при СССР когда цены на хлеб формировало Правительство а экономика была плановой. Но мы же не в СССР?

Когда я была в Штатах то задавала этот вопрос своим гидам: Есть ли в США социально значимые продукты цены на которые контролируют губернаторы? Мне пришлось несколько раз перефразировать вопрос пока его наконец не поняли. И ответ был такой. Нет ни в коем случае власть не вмешивается в бизнес. А людям которые живут за чертой бедности они дают пособия и талоны на продукты. И в каждом штате эта черта разная. Где-то меньше 50 тыс долларов в год. В Калифорнии к примеру эта черта наступает при доходе меньше 100 тыс долларов в год.

Так почему у нас все наоборот. Вместо того чтобы признать что у нас нищее население, которое выживает за счет хлеба и начать повышать уровень доходов граждан. Государство пытается переложить с больной своей головы на здоровую за счет тех кто платит налоги и пытается хоть как-то заработать на жизнь.

При этом СМИ это преподносит как героизм, такое ощущение что акимы чуть ли не живой стеной стоят сдерживая сель из роста цен.

Давайте признаемся. Это не хлеб дорогой-это население нищее!


Источник: YVISION
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Комментарии ( 6 )

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sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 22:38
Главные причины: Крупный бизнес, читай где хозяева чиновники, любыми путями не платит налоги, мздоимство и низкая производительность труда. Последняя причина в нежелании бизнесменов (чиновников) вкладывать деньги в производство. И их можно "понять" - у них по несколько любовниц, дома за границей, а там налоги приходится платить. Все что строилось трудом миллионов людей попало в руки кучки наглых и жадных хозяев, вот и все.
 
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  • Mestnyi
  • dom555
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 20:52
А людям которые живут за чертой бедности они дают пособия и талоны на продукты.

Сейчас это не талоны, а карточка с кредитом $200, которую берут далеко не во всех продуктовых магазинах.
Но чтобы её получить надо доказывать что ты бедный. И про доходе в $50 тысяч в год такую карточку не дадут, если у тебя меньше $10 тыс. в год то реально её получить.

Цитата: Playhrun
ведь что может быть прекрасней ломать спину с утра до вечера за грамоту на праздник ахахаха.

Зато жили спокойно, пенсионеры не голодали, квартиру на халяву давали, проезд на автобусе 5 копеек, на работу вообще бесплатно возили и менты без оружия ходили.
И честно говоря на работе никто особенно то спину не гнул. Редко когда напряг какой то был.

Так почему у нас все наоборот.

Потому что в нашем государстве никто налогов не платит, а те которые платятся - копеечные, бюджет пилят не по детски и нет культа работы.

Я помню когда после очередного скачка доллара, акимат требовал хлеб не дороже 50 тенге продавать и что из этого получилось?
Тогда только Актау-НАН делал хлеб "кирпич" себе в убыток, а остальные пекарни просто перестали печь хлеб типа "кирпич". Вот и всё сдерживание...
 
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Aktauskii (Посетители) Сегодня, 20:28
tim77712, но на следующий день, хлеб который приготовили вчера, абсолютно весь продаётся с 50% скидкой.
 
-1
  • Mestnyi
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Playhrun (Посетители) Сегодня, 20:24
manwyk, ахаха к социализму надо стремиться. Рассмешили, ведь что может быть прекрасней ломать спину с утра до вечера за грамоту на праздник ахахаха.
 
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Pole (Посетители) Сегодня, 20:12
Им все равно они же деньги налогоплатильщиков просирают. Плакали наши пенсионные накопления . Одно только радует что ипотека дешевеет.
 
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  • alanalda1
  • HiWatch
  • tolk
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 20:10
В России социальный хлеб стоит 15 рублей! А так цены от 30 до 60 рублей от вида, сорта и форимы. По сравнению с нашими ценами там всё дорого, бензин 92 стоит 42 рубля! И такое ощущение что в Казахстане пытаются удержать цены просто потому что нет средств поднять пенсии и зарплаты бюджетникам но долго это продолжаться не будет и цены пойдут в верх!
 
-2
  • Playhrun
  • leo529
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  • alanalda1
  • Mestnyi
  • GuF
 manwyk (Посетители) Сегодня, 19:29
Ну да,зря от социализма отказались.Это то,к чему надо стремиться.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
 

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