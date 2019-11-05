Это не хлеб дорогой - это население нищее

А в рыночной ли экономике мы живем? Ведь это нонсенс когда исполнительная власть вмешивается в ценообразование пытаясь влиять на законы экономики.



Пусть сейчас полетят в меня камни но не могу не поделится одной мыслью, которая не дает мне покоя в последнее время. Читаю новости:

"Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев создал рабочую группу которая мониторит цены на хлеб с целью недопущения роста."

" Власти Акмолинской области пообещали удерживать цены на хлеб"

"Цены на социальный хлеб в СКО пообещали не повышать"

И так далее почти везде по стране складывается ощущение что акимы регионов прикладывают титанические усилия по предотвращению роста цен на хлеб. Вот такие социальные супергерои.



Но если немного задуматься, то возникает вопрос: А в рыночной ли экономике мы живем? Ведь это нонсенс когда исполнительная власть вмешивается в ценообразование пытаясь влиять на законы экономики. И мы это уже проходили при СССР когда цены на хлеб формировало Правительство а экономика была плановой. Но мы же не в СССР?



Когда я была в Штатах то задавала этот вопрос своим гидам: Есть ли в США социально значимые продукты цены на которые контролируют губернаторы? Мне пришлось несколько раз перефразировать вопрос пока его наконец не поняли. И ответ был такой. Нет ни в коем случае власть не вмешивается в бизнес. А людям которые живут за чертой бедности они дают пособия и талоны на продукты. И в каждом штате эта черта разная. Где-то меньше 50 тыс долларов в год. В Калифорнии к примеру эта черта наступает при доходе меньше 100 тыс долларов в год.



Так почему у нас все наоборот. Вместо того чтобы признать что у нас нищее население, которое выживает за счет хлеба и начать повышать уровень доходов граждан. Государство пытается переложить с больной своей головы на здоровую за счет тех кто платит налоги и пытается хоть как-то заработать на жизнь.



При этом СМИ это преподносит как героизм, такое ощущение что акимы чуть ли не живой стеной стоят сдерживая сель из роста цен.



Давайте признаемся. Это не хлеб дорогой-это население нищее!