10-летний алматинец написал трогательное письмо Токаеву

Ученик 4-го класса из Алматы Нурбакыт Галымжан написал трогательное письмо, адресованное Президенту страны. Он обратился к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой продлить каникулы, убрать некоторые предметы из школьной программы и создать бесплатные спортивные секции, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам мамы мальчика Алма Бериккали, сын неожиданно принес ей исписанный листок бумаги и сказал, чтобы она отправила его Президенту."Господин Касым-Жомарт Кемелевич, почему осенние каникулы очень короткие? Школьные программы очень сложные. А мы отдыхаем всего лишь неделю. Еще в школьной программе есть ненужные предметы: естествознание, природоведение, самопознание и краеведение. И еще мальчики должны быть сильными, они будущие папы. Они крепость семьи. Поэтому они должны ходить на спортивные секции. И эти лишние предметы убивают наше золотое время. Поэтому мы не хотим идти в школу. И эти предметы скучные. И я хочу, чтобы в школе были бесплатные спортивные секции. Касым-Жомарт Кемелевич я надеюсь, что вы не оставите мое письмо без ответа", - написал ученик 4-го класса гимназии № 138 Нурбакыт Галымжан.Это письмо Алма Бериккали не стала отправлять в Акорду, а решила просто опубликовать."Он говорит мне "У нас каникулы такие короткие, я хочу еще два дня отдыха". Я ему сказала, что нельзя, потому что государство так сделало, учителя это не могут исправить. И тогда он заявил, что будет писать Президенту и написал. А потом сказал, чтобы я отправила его Президенту", - рассказала Алма Бериккали.По ее словам, родственники не удивились стараниям мальчика и его слогу - несколько поколений семьи были журналистами, писателями и переводчикам. Так, дедушка Нурбакыта Галымжан Муканов перевел произведения Абая на французский язык, а отец - Даурен Муканов - написал десятки книг.