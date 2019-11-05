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10-летний алматинец написал трогательное письмо Токаеву

Просмотров:292 Опубликовано: Сегодня, 13:43
10-летний алматинец написал трогательное письмо Токаеву
Фото: Tengrinews.kz
Ученик 4-го класса из Алматы Нурбакыт Галымжан написал трогательное письмо, адресованное Президенту страны. Он обратился к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой продлить каникулы, убрать некоторые предметы из школьной программы и создать бесплатные спортивные секции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам мамы мальчика Алма Бериккали, сын неожиданно принес ей исписанный листок бумаги и сказал, чтобы она отправила его Президенту.

"Господин Касым-Жомарт Кемелевич, почему осенние каникулы очень короткие? Школьные программы очень сложные. А мы отдыхаем всего лишь неделю. Еще в школьной программе есть ненужные предметы: естествознание, природоведение, самопознание и краеведение. И еще мальчики должны быть сильными, они будущие папы. Они крепость семьи. Поэтому они должны ходить на спортивные секции. И эти лишние предметы убивают наше золотое время. Поэтому мы не хотим идти в школу. И эти предметы скучные. И я хочу, чтобы в школе были бесплатные спортивные секции. Касым-Жомарт Кемелевич я надеюсь, что вы не оставите мое письмо без ответа", - написал ученик 4-го класса гимназии № 138 Нурбакыт Галымжан.

10-летний алматинец написал трогательное письмо Токаеву


Это письмо Алма Бериккали не стала отправлять в Акорду, а решила просто опубликовать.

"Он говорит мне "У нас каникулы такие короткие, я хочу еще два дня отдыха". Я ему сказала, что нельзя, потому что государство так сделало, учителя это не могут исправить. И тогда он заявил, что будет писать Президенту и написал. А потом сказал, чтобы я отправила его Президенту", - рассказала Алма Бериккали.

По ее словам, родственники не удивились стараниям мальчика и его слогу - несколько поколений семьи были журналистами, писателями и переводчикам. Так, дедушка Нурбакыта Галымжан Муканов перевел произведения Абая на французский язык, а отец - Даурен Муканов - написал десятки книг.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:21
Еще в школьной программе есть ненужные предметы: естествознание, природоведение, самопознание и краеведение.

вот здесь соглашусь, вообще бесполезные предметы. это то что нас окружает повседневно.
всё пытаются в Запада взять опыт, но почему то как то криво берут этот опыт. вот на счёт физкультуры пения и рисования. за это вообще никогда не должны оценки ставить. а сделать эти уроки факультативными. зачем мне тратить время на пение, если я никогда не буду петь, а буду рисовать. я лучше больше потрачу времени на это учение и потом пойду поступлю в художку и дальше. И наоборот, тому кто всегда спортивен волеболист или баскетболист или иное - зачем просиживать на уроке пения? дурацкая программа. всегда была таковой. ИМХО
 
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бася (Посетители) Сегодня, 15:17
ну и в наше время подписалось бы под таким письмом 90% одноклассников,не особо охота протирать штаны ,когда на улице столько интересного да и учитывая что синусы косинусы так и не пригодились lol
 
 

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