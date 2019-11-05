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Убийство в детском саду: опубликовано видео с камер наблюдения

Просмотров:173 Опубликовано: Сегодня, 14:15
Убийство в детском саду: опубликовано видео с камер наблюдения
Кадр из видео
Следственный комитет России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу опубликовал кадры с камер наблюдений детского сада, где был убит 6-летний мальчик, передает Today.kz.

Задерженному 36-летнему неработающему жителю города Нарьян-Мара предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

По версии следствия, 31 октября 2019 года обвиняемый подошел к центральному входу в детский сад ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка" и позвонил в домофон. Охранник ООО ОП "Святогоръ" дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Обвиняемый поднялся на второй этаж и прошел в спальную группу, где во время тихого часа отдыхали дети. Один из воспитателей попыталась преградить ему пусть в спальню, но обвиняемый ее оттолкнул и подошел к одной из кроватей. Второй воспитатель побежала звать на помощь, няня группы привела охранника, сотрудник детского сада по хозяйственной части нажала "тревожную кнопку". Однако к этому моменту мужчина уже причинил смертельное ножевое ранение шеи 6-летнему мальчику. Нападавшего задержали и удерживали до прибытия сотрудников управления Росгвардии и УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину, раскаялся в содеянном. Он пояснил следователю, что накануне указанных событий употреблял спиртные напитки. В отношении обвиняемого назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Также предъявлено обвинение сотруднику частного охранного предприятия ООО ОП "Святогоръ" в совершении преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека). Охранник свою вину признал частично.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого в убийстве ребенка и охранника детского сада меру пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено и расследуются уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка-детский сад "Сказка", не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека).



Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:36
охренеть можно! shock ну как так?..
 
 

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