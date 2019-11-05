Удостоверения личности казахстанцев стали доступны в электронном виде на eGov

В приложении eGov mobile появилась новая функция, которая может облегчить жизнь казахстанцам. Теперь нет необходимости носить с собой оригинал удостоверения личности. Документ стал доступен в электронном виде, передает Today.kz.



"Веб-разработчики запустили функции приложения, упростив каждому казахстанцу следующую задачу – если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить вы его можете в электронном виде посредством QR-кода. Документ уже доступен всем авторизованным пользователям мобильного приложения eGov mobile", – сообщили в АО "Национальные информационные технологии".

В компании пояснили, как может пригодится функционал.



"Например, у нотариуса вам необходимо показать свое электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile, после чего вам будет предложена функция – открыть доступ с помощью QR-кода. Нотариус, таким образом, с легкостью убедится в том, что ваш документ является подлинным", – уточнили в компании.