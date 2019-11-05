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Удостоверения личности казахстанцев стали доступны в электронном виде на eGov

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Удостоверения личности казахстанцев стали доступны в электронном виде на eGov
Фото из открытых источников
В приложении eGov mobile появилась новая функция, которая может облегчить жизнь казахстанцам. Теперь нет необходимости носить с собой оригинал удостоверения личности. Документ стал доступен в электронном виде, передает Today.kz.

"Веб-разработчики запустили функции приложения, упростив каждому казахстанцу следующую задачу – если у вас нет с собой оригинала удостоверения личности, предъявить вы его можете в электронном виде посредством QR-кода. Документ уже доступен всем авторизованным пользователям мобильного приложения eGov mobile", – сообщили в АО "Национальные информационные технологии".
В компании пояснили, как может пригодится функционал.

"Например, у нотариуса вам необходимо показать свое электронное удостоверение личности в приложении eGov mobile, после чего вам будет предложена функция – открыть доступ с помощью QR-кода. Нотариус, таким образом, с легкостью убедится в том, что ваш документ является подлинным", – уточнили в компании.


Источник: today.kz
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