Утильсбор на упаковку введут в ближайшее время в Казахстане

В ближайшее время в Казахстане введут утилизационный сбор на упаковку. Об этом в ходе круглого стола в Нур-Султане сообщил руководитель управления реализации РОП Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Жасулан Нургалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.



"На сегодняшний день приказ и нормативно-правовой акт подготовлены, НПА проходит стадию согласования с госорганами. В ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце или следующем, нормативно-правовой акт будет принят, а также зарегистрирован в Министерстве юстиции", – сказал Нургалиев.



По его словам, уже завершилось публичное обсуждение этой нормы. Нургалиев также рассказал о ставках утилизационного сбора на упаковку.



"Утильсбор распространяется на любую упаковку. По приблизительным данным, за каждую бутылку около половины тенге или 10 тиын. Самая большая ставка за стеклянную бутылку, по-моему, – 1,5 тенге. Это зависит от веса", – добавил Нургалиев.



В заключение он отметил, что утилизационный сбор будут платить как производители, так и импортеры.



"Мы планировали ввести утильсбор в 2018 году. Начинали работу с 2017 года. У нас была тщательная проработка этого вопроса", – заключил Нургалиев.