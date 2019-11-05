Названы самые вредные сладости. Врачи-диетологи не рекомендуют есть продукты, в которых сочетаются сахар и трансжиры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, трансжиры используют в кондитерском производстве под названием "кондитерский жир" или "маргарин". Диетолог также отметила, что не будут полезными и пончики. Их жарят в кипящем масле, чаще всего в трансжире. В начинку добавляют химические вещества, которые имитируют вкус, а также красители неорганического происхождения. Поэтому Елена Соломатина посоветовала не покупать сладости с ярким цветом и запахом.



"Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или на развес, их покупают. Но подобное пирожное - просто "бомба" для желудка", - предупредила врач.



Она также предостерегла от покупки импортного мармелада, который имеет яркий цвет и напоминает резинку. По словам врача, в таких сладостях используются химические загустители. Настоящий мармелад, как пояснила Соломатина, делается из агар-агара. Вредны, по мнению врача, и газированные напитки.



"По сути это жидкость с большим количеством сахара и химических добавок, которую подвергли газации. Углекислый газ раздражает слизистую, он ускоряет всасывание этой смеси", - рассказала она.



Она отметила, что содержащаяся в газировке фосфорная кислота вымывает кальций из организма. Кроме того, в некоторых напитках содержится кофеин, а все газировки обладают низкой кислотностью.