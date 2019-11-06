Излишеством и помпезностью назвали в МИОР «шүкір той» в честь сотого хаджа

Астана. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Излишеством и помпезностью назвал министр информации и общественного развития Даурен Абаев «шүкір той» в честь сотого хаджа со стороны Амангелды кажы Еренгайыпулы, передает корреспондент агентства.«Я думаю, это излишество. Я просто подумал, что этот человек имеет отношение к имамам, проводить той в честь того, что он в сотый раз поехал, помпезно. Ну, это не очень красит, наверное, человека», - сказал Абаев в среду в кулуарах IX форума религиоведов Казахстана.Напомним, ранее в социальной сети Facebook распространилось видео торжественного мероприятия Амангелды кажы Еренгайыпулы, побывавшего 22 раза в большом хадже и 78 раз – в малом. Общее количество хаджей составило сотню, в честь чего он устроил грандиозный той.По информации ряда СМИ, герой видеоролика Амангелды кажы Еренгайыпулы с 2002 года является президентом компании по хаджу «Нур Казахстан». За это время под его руководством Саудовскую Аравию посетили более 16 тыс. верующих казахстанцев.На торжественное мероприятие именинник явился в сопровождении актеров – батыров и джигитов, поднимающих флаг Казахстана.Амангелды кажы Еренгайыпулы назвал торжество «Шүкір той» (Той благодарения Господу).