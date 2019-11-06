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Излишеством и помпезностью назвали в МИОР «шүкір той» в честь сотого хаджа

Просмотров:743 Опубликовано: Сегодня, 11:44
Излишеством и помпезностью назвали в МИОР «шүкір той» в честь сотого хаджа
Фото: kaztag.kz
Астана. 6 ноября. КазТАГ – Махамбет Абжан. Излишеством и помпезностью назвал министр информации и общественного развития Даурен Абаев «шүкір той» в честь сотого хаджа со стороны Амангелды кажы Еренгайыпулы, передает корреспондент агентства.

«Я думаю, это излишество. Я просто подумал, что этот человек имеет отношение к имамам, проводить той в честь того, что он в сотый раз поехал, помпезно. Ну, это не очень красит, наверное, человека», - сказал Абаев в среду в кулуарах IX форума религиоведов Казахстана.

Напомним, ранее в социальной сети Facebook распространилось видео торжественного мероприятия Амангелды кажы Еренгайыпулы, побывавшего 22 раза в большом хадже и 78 раз – в малом. Общее количество хаджей составило сотню, в честь чего он устроил грандиозный той.

По информации ряда СМИ, герой видеоролика Амангелды кажы Еренгайыпулы с 2002 года является президентом компании по хаджу «Нур Казахстан». За это время под его руководством Саудовскую Аравию посетили более 16 тыс. верующих казахстанцев.

На торжественное мероприятие именинник явился в сопровождении актеров – батыров и джигитов, поднимающих флаг Казахстана.

Амангелды кажы Еренгайыпулы назвал торжество «Шүкір той» (Той благодарения Господу).



Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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dolph02071075 (Посетители) Сегодня, 14:33
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бася (Посетители) Сегодня, 13:43
ну без понтов то это и не хадж,никто не узнает что он такой состоятельный и благочестивый lol
 
 

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