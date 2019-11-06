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Вернуть ночной тариф на электричество предложили в Казахстане

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 13:32
Вернуть ночной тариф на электричество предложили в Казахстане
Фото из открытых источников
Депутат Мажилиса Ерсултан Бектурганов попросил правительство рассмотреть возможность возвращения ночного тарифа на электроэнергию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сегодня перекупщики, реализующие уголь на внутреннем рынке, для своей выгоды активно перемешивают его с бывшей в употреблении резиной из вулканизации, а также различной мазутой, что приводит к плотному и густому выхлопу в атмосферную среду. Люди от безысходности топят свои печи некачественным углем", - сообщил Бектурганов в запросе на имя вице-премьер-министра Романа Скляра.

По его словам, зимой "Казгидромет" часто фиксирует факты загрязнения атмосферного воздуха.

"Только в столице в 2018 году было зафиксировано более 200 случаев превышения загрязняющих веществ в воздухе. В основном это превышения по оксиду углерода, по взвешенным частицам, а также превышения пыли в воздухе. Данная проблема негативно сказывается на здоровье населения. У людей страдают дыхательные органы и могут развиваться сердечно-сосудистые, аллергические и другие заболевания", - заметил депутат.

Он зачитал доклад Минздрава, по которому с начала года выявлено 243,5 тысячи случаев заболевания органов дыхательных путей и у 93,2 тысячи людей развились аллергические заболевания. С каждым годом, по его словам, количество заболевших в стране растет.

"Возможно, тенденция загрязнения атмосферного воздуха все же начала активно усугубляться после отмены временных тарифов, дневного и ночного, на электроэнергию? Населению приходится от безысходности отапливать свои помещения некачественным углем. Учитывая важность данного вопроса, просим рассмотреть возможность вернуть дифференцированные тарифы на электроэнергию, хотя бы до поэтапной газификации городов", - обратился депутат к Скляру.

Напомним, на дифференцированные тарифы по зонам суток в Казахстане перешли в 2011 году. За электроэнергию ночью казахстанцы платили 3,89 тенге. Днем - почти 17 тенге за один киловатт в час. Для бизнесменов были предусмотрены три тарифа. Ночной - 4,66 тенге, дневной - 15,51 тенге и вечерний - 34,22 тенге. Однако в 2017 году программа энергоэффективности была отменена. Сейчас тариф един.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 15:38
Страна не может обеспечить своих жителей газом?
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:23
Уголь на Украину продаем,а своим неликвид подсовываем?Дайте ещё по одному удостоверению казаха,чтоб были довольны дышать дымом жженных шин.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 15:21
Конечно за.А то эти разговоры о экономии э/э от лукавого.Главное содрать с нищего населения побольше.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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Lexus (Посетители) Сегодня, 14:55
Я ток за! А то счетчик есть, а выхлопа нет
 
 

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