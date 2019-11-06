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Нарушители с иностранными автономерами получат штрафы до конца года - МВД

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:37
Нарушители с иностранными автономерами получат штрафы до конца года - МВД
Фото ©Tengrinews.kz
Водители автомобилей с иностранными регистрационными номерами, нарушившие правила дорожного движения, до конца года получат штрафы. Об этом сказал председатель Комитета административной полиции МВД Максат Байболов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все автомашины с иностранными номерами будут фиксироваться, и благодаря интегрированной базе с нашими страховыми компаниями мы будем знать, кто зарегистрировался, заехал и застраховал на чье-либо имя авто. Мы сможем определить владельца этого автотранспорта.

О зафиксированных нарушениях мы будем уведомлять и налагать штрафы. Вопрос анализируется, пока прошло две недели (с момента интеграции). Еще две недели доработаем и результаты озвучим. (До конца года) нарушители получат штрафы", - сообщил Байболов.

Напомним, водителям авто с кыргызскими, армянскими, российскими номерами начнут присылать штрафы в Казахстане. С начала 2019 года с участием автомобилей с иностранными номерами зафиксировано свыше 60 тысяч нарушений ПДД на 817 миллионов тенге, еще не уплачено 765 миллионов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
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