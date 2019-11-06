Рядовой Шамсутдинов назвал причину бойни

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за угрозы его «опустить». Соответствующие показания он дал военному следствию, их приводит издание Baza.



По словам Шамсутдинова, после того, как он поступил на службу, у него украли — «точнее, отобрали телефон». Об этом инциденте рядовой не сообщил родителям, а лишь спрятал сим-карту, чтобы периодически вставлять ее в чужие телефоны и звонить родным. Молодой человек отметил, что кроме телефона у него отнимали деньги.



«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — объяснил он.



Как утверждает Шамсутдинов, в тот же день офицеры обещали его «опустить». Все должно было произойти после караула. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — продолжил подозреваемый.



Он добавил, что до него уже «опускали» других молодых, и в тот вечер была его очередь. «Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — заключил Рамиль.



Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном.



Сразу после произошедшего в Минобороны заявили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.



Петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали больше 12 тысяч человек, друзья солдата собрали для его отца 220 тысяч рублей.