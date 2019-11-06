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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рядовой Шамсутдинов назвал причину бойни

Просмотров:2935 Опубликовано: Сегодня, 15:56
Рядовой Шамсутдинов назвал причину бойни
Фото: телеграм-канал «BAZA»
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в войсковой части в Забайкалье из-за угрозы его «опустить». Соответствующие показания он дал военному следствию, их приводит издание Baza.

По словам Шамсутдинова, после того, как он поступил на службу, у него украли — «точнее, отобрали телефон». Об этом инциденте рядовой не сообщил родителям, а лишь спрятал сим-карту, чтобы периодически вставлять ее в чужие телефоны и звонить родным. Молодой человек отметил, что кроме телефона у него отнимали деньги.

«Кому жаловаться? Смешно. Сообщать просто некому. Кому мне сообщать, если сами офицеры меня и били? Думал убежать, но ведь все закрыто. Что мне было делать?» — объяснил он.

Как утверждает Шамсутдинов, в тот же день офицеры обещали его «опустить». Все должно было произойти после караула. «Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют», — продолжил подозреваемый.

Он добавил, что до него уже «опускали» других молодых, и в тот вечер была его очередь. «Когда меня задержали, меня очень сильно били, я думал, если честно, что умру», — заключил Рамиль.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов при смене караула застрелил восьмерых сослуживцев, первым был убит командир роты. Рядовой сразу сдался группе антитеррора, а на допросе заявил, что не жалеет о содеянном.

Сразу после произошедшего в Минобороны заявили, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв из-за личных проблем, не связанных со службой. При этом источник «Ленты.ру» рассказал, что солдат решился на преступление из-за издевательств старослужащих.

Петицию с требованием освободить Шамсутдинова подписали больше 12 тысяч человек, друзья солдата собрали для его отца 220 тысяч рублей.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 9 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 21:58
Он сделал чужую работу...и не более того
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 20:25
Так не хотел туалет мыть,что убил восьмерых.Армия не тюрьма,почему бы и не помыть по очереди с другими салагами?Кто должен мыть туалет,если в армии нет уборщиц?Кто его только готовил так к армии,что не подчиняться это то,что надо?Дурак.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 19:06
Не бывает мотивов для убийства. Он 100% не прав, поэтому будет сидеть долго, скорей всего пожизнено.
А эти все "меня били" надо доказывать до седьмого пота. Свидетелей не найдётся, экспертиза не покажет.
По другим источникам от его сослуживцев - этот солдат неадыкватный балбес. Ничего не хотел делать, приказы ему по барабану, никого ни во что не ставил.
Естественно ему "преподали урок", а он ничего лучше не придумал как стрелять.
Конечно ему ни какая петиция не поможет, никто его не отпустит, и с вероятностью 99% он получит пожизненый срок.
Не думаю, что оно того стоило.
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 18:49
Цитата: strana.kz
(если посадят что очень жаль)

Обращаясь к русским скажу,не судите татарина он настоящий мужчина теперь среди его сверстников таких единицы и за ними будущее России и мира. Убил выхода не было,а надо было опустить пусть друг друга имеют под стволом,но что сделал то сделал,молодец татарин! bravo Путин хоть раз поступи правильно.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 16:53
Жаль что он их убил....какие не какие человеки всё таки...нужно было их оставить инвалидами. Так и срок меньше и другим живой пример

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • arsenal
  • leo529
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:50
Как всегда по старой привычке начальство начинает отчаянно врать,выгораживая членов своей системы,называя это "честь мундира". Так было в СССР, так есть сейчас.
 
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 бася (Посетители) Сегодня, 16:42
ну вот и разгадка,жаль парня.. жаль тех кто случайно попал под огонь.. не жаль мерзавцев кто толкнул его на такое..
 
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  • бася
  • arsenal
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 16:36
если всё так действительно как он рассказывает, то жалеть не о чем. кроме (если посадят что очень жаль) угробленных своих самых лучших лет в жизни. а ему наверняка светит больше 15 prostite
 
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Князь (Посетители) Сегодня, 16:29
Цитата: Neo_242
Посадят и все.

Как знать.
 
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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 16:17
Посадят и все.
 
 

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