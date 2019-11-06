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В Казахстане перенесли дни отдыха в 2020 году

Просмотров:967 Опубликовано: Сегодня, 17:39
В Казахстане перенесли дни отдыха в 2020 году
Фото из открытых источников
Правительство Казахстана перенесло дни отдыха в январе и мае 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Перенесены следующие дни отдыха:

- с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года;

- с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года;

- с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года.

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Отмечается, что график переноса дней отдыха утвержден в целях рационального использования рабочего времени.

В декабре казахстанцев ждут 19 рабочих и 12 выходных дней.


Источник: Tengrinews.kz
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