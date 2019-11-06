В Казахстане перенесли дни отдыха в 2020 году

Правительство Казахстана перенесло дни отдыха в январе и мае 2020 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



Перенесены следующие дни отдыха:



- с воскресенья 5 января 2020 года на пятницу 3 января 2020 года;



- с понедельника 11 мая 2020 года на пятницу 8 мая 2020 года;



- с воскресенья 20 декабря 2020 года на пятницу 18 декабря 2020 года.



Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



Отмечается, что график переноса дней отдыха утвержден в целях рационального использования рабочего времени.



В декабре казахстанцев ждут 19 рабочих и 12 выходных дней.