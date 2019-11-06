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В Казахстане планируют за 900 млрд тенге поставить на ноги половину сел

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 20:34
В Казахстане планируют за 900 млрд тенге поставить на ноги половину сел
Иллюстративное фото
В Казахстане определились с селами, которые планируется модернизировать в ближайшие несколько лет. Но для решения проблем в этих местностях необходимо 900 млрд тенге. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Роман Скляр, передает LS.

70% финансирования придутся на республиканский бюджет.

Во время заседания правительства Скляр пояснил, что в настоящее время в 6,4 тыс. селах проживают 7,7 млн человек (42% населения страны). В более чем половине из них требуется ремонт дорог. Наблюдается высокая степень износа инженерных сетей. Также в большинстве сел необходим ремонт объектов образования и здравоохранения.

"Нами предлагается применить комплексный подход в развитии села. Для этого в первоочередном порядке будет проводиться модернизация сельской инфраструктуры за счет действующих госпрограмм и проекта "Ауыл – Ел бесігі", осуществляться поддержка предпринимательства на селе в рамках действующих программ развития АПК, "ДКБ-2020", "Енбек" и других", – уточнил заместитель премьер-министра.

Он пояснил, что отобрано 3,5 тыс. сел с потенциалом развития, из которых 1,1 тыс. опорные и 2,3 тыс. спутниковые, включая 200 приграничных населенных пунктов. В них проживают 6,6 млн человек, или 85% сельского населения, развитие которых будет приоритетным. Остальные 3 млн сел (1,1 млн человек) будут развиваться в рамках текущего финансирования. Это села с ежегодной динамикой роста численности населения, ВДС животноводства и растениеводства, ростом занятости населения, расположены вблизи крупных населенных пунктов.

"Для комплексного решения имеющихся проблем в этих селах необходимы значительные средства. По предварительным расчетам, необходимо 900 млрд тенге, при этом предлагается 70%, или 630 млрд тенге, выделить из республиканского бюджета, а остальные 30%, или 270 млрд тенге, – из местных бюджетов. Данные средства предлагается распределить до 2027 года", – отметил Скляр.

Он добавил, что в 2019 году в 53 селах с численностью населения до 700 тыс. человек реализуются 452 инфраструктурных проекта на 30 млрд тенге. Это проекты по ремонту и реконструкции социальной и инженерной инфраструктуры.

Также Скляр озвучил несколько примеров меценатства в благоустройстве аулов со стороны крупных предпринимателей. Так, в село Шахтерское Карагандинской области бизнесменом было инвестировано более 1 млрд тенге. На развитие села Родина Акмолинской области инвестировано 500 млн тенге. На развитие села Лепсинск Алматинской области направлено более 1 млрд тенге частных средств.

Между тем к уже предусмотренным в 2019 году на модернизацию 30 млрд тенге в 2020 году будут выделены дополнительно 50 млрд тенге. В целом на выделенные средства планируется реализовать 1641 проект в 250 селах. В целях обеспечения занятости сельского населения и получения новых навыков на реализуемые проекты будет вовлечена сельская молодежь.

Возвращаясь к развитию отобранных сел, Скляр отметил, что совместно с акиматами необходимо сформировать график развития опорных и спутниковых сел по годам до 2027 года.

"Также нужно определить объемы и источники финансирования для каждого села в рамках "Ауыл – Ел бесігі" и других госпрограмм. Разработать карты развития экономики села и подготовить соответствующую документацию. Реализация проекта за 7 лет позволит улучшить качество жизни почти 7 млн сельчан. Будет построено и отремонтировано более 7 тыс. км внутрипоселковых улиц. Все сельские жители будут обеспечены качественной питьевой водой.

Пройдет широкомасштабная модернизация социальных объектов. В целом весь комплекс мер обеспечит дальнейшее динамичное развитие сел, что положительно скажется на экономике страны", – заключил чиновник.


Источник: LSM.KZ
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