Названа лучшая диета

Лучшей диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила российский врач-диетолог Елена Соломатина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Когда мы говорим о диетах, хороша золотая середина. Все крайности - упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) - имеют побочный эффект", - рассказала врач.
По ее словам, набору лишних килограммов способствуют курение, алкоголь, стрессы, а также эндокринные заболевания. Кроме того, потолстеть можно даже из-за вируса, грибка или бактерий. Соломатина назвала оптимальной средиземноморскую диету, которая основана на употреблении продуктов, богатых полиненасыщенными жирами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. В частности, это рыба и оливковое масло. Также в день необходимо употреблять не менее 40 граммов клетчатки.
Врач отметила, что параметры диеты должны подбираться индивидуально. Если уровень холестерина в организме соответствует норме, можно даже в небольших количествах есть сало, считает диетолог. Не навредит и молоко средней жирности.
Соломатина подчеркнула, что детям можно есть практически любые продукты, включая сливки и масло. Подросткам же стоит ограничить себя в жирах. Людям старшего возраста нужно делать больший упор на растительную пищу.
"Похудеть можно на любой диете, если серьезно заняться этим вопросом. Главное, чтобы после того, как весы покажут заветную цифру и цель будет достигнута, не набрать за считаные дни вес заново и не получить различные заболевания в качестве "сопутствующего эффекта", - заключила врач
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.