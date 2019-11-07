Названа лучшая диета

Лучшей диетой на сегодняшний день можно назвать средиземноморскую, заявила российский врач-диетолог Елена Соломатина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Когда мы говорим о диетах, хороша золотая середина. Все крайности - упор на белки, жиры или даже сложные углеводы (каши, макароны, зерновой хлеб) - имеют побочный эффект", - рассказала врач.



По ее словам, набору лишних килограммов способствуют курение, алкоголь, стрессы, а также эндокринные заболевания. Кроме того, потолстеть можно даже из-за вируса, грибка или бактерий. Соломатина назвала оптимальной средиземноморскую диету, которая основана на употреблении продуктов, богатых полиненасыщенными жирами и ненасыщенными жирными кислотами омега-3. В частности, это рыба и оливковое масло. Также в день необходимо употреблять не менее 40 граммов клетчатки.



Врач отметила, что параметры диеты должны подбираться индивидуально. Если уровень холестерина в организме соответствует норме, можно даже в небольших количествах есть сало, считает диетолог. Не навредит и молоко средней жирности.



Соломатина подчеркнула, что детям можно есть практически любые продукты, включая сливки и масло. Подросткам же стоит ограничить себя в жирах. Людям старшего возраста нужно делать больший упор на растительную пищу.



"Похудеть можно на любой диете, если серьезно заняться этим вопросом. Главное, чтобы после того, как весы покажут заветную цифру и цель будет достигнута, не набрать за считаные дни вес заново и не получить различные заболевания в качестве "сопутствующего эффекта", - заключила врач