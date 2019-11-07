"Экономика Казахстана в полной..." Вице-министр обратится в Google из-за рассылки в WhatsApp

В Википедии внесли правки в статью с нецензурным описанием экономики Казахстана. На появление в Сети скриншотов статья отреагировал первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.Вице-министр признался, что о статье в Википедии узнал впервые - из вопроса журналиста, затем проверил и убедился в существовании статьи сам."Мы мониторинг ведем регулярно по этому поводу. Конечно, это неправильное заявление. Мы напишем в компанию Google заявление. Узнаем, в чем причина, потому что когда в Википедию заходишь, все нормально", - прокомментировал Иргалиев.Нецензурное слово появилась на сайте свободной энциклопедии предположительно 5 ноября. Позже слово было удалено, но все еще отображалось у некоторых пользователей через поисковик Google.Скриншот результата поиска Google с нецензурным словом казахстанцы начали распространять в WhatApp.На данный момент статья отредактирована и в ней отсутствуют какие-либо нецензурные слова.Отметим, что менять и редактировать статьи могут все зарегистрированные в Википедии пользователи.