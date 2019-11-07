«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Ноября
+10...+9
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 388.86 KZT
  • €1 = 431.28 KZT
  • 1 RUB = 6.1 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Экономика Казахстана в полной..." Вице-министр обратится в Google из-за рассылки в WhatsApp

Просмотров:385 Опубликовано: Сегодня, 13:47
"Экономика Казахстана в полной..." Вице-министр обратится в Google из-за рассылки в WhatsApp
Фотоколлаж Tengrinews.kz
В Википедии внесли правки в статью с нецензурным описанием экономики Казахстана. На появление в Сети скриншотов статья отреагировал первый вице-министр национальной экономики Асет Иргалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вице-министр признался, что о статье в Википедии узнал впервые - из вопроса журналиста, затем проверил и убедился в существовании статьи сам.

"Мы мониторинг ведем регулярно по этому поводу. Конечно, это неправильное заявление. Мы напишем в компанию Google заявление. Узнаем, в чем причина, потому что когда в Википедию заходишь, все нормально", - прокомментировал Иргалиев.

"Экономика Казахстана в полной..." Вице-министр обратится в Google из-за рассылки в WhatsApp


Нецензурное слово появилась на сайте свободной энциклопедии предположительно 5 ноября. Позже слово было удалено, но все еще отображалось у некоторых пользователей через поисковик Google.

Скриншот результата поиска Google с нецензурным словом казахстанцы начали распространять в WhatApp.

На данный момент статья отредактирована и в ней отсутствуют какие-либо нецензурные слова.

Отметим, что менять и редактировать статьи могут все зарегистрированные в Википедии пользователи.

"Экономика Казахстана в полной..." Вице-министр обратится в Google из-за рассылки в WhatsApp


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 15:28
Вика всё лжет. Пора нам как и России свою энциклопедию создавать lol
«По поводу "Википедии"... лучше заменить ее новой "Большой российской энциклопедией" в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме»
(с) В.Путин.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • zhanino
  • leo529
  • GuF
  • Pinochet
 Max007 (Посетители) Сегодня, 15:06
А что они хотели? Что правда то правда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Max007
  • GuF
 leo529 (Посетители) Сегодня, 14:57
Конечно, это неправильное заявление.

Правильное, наверное, такое: экономика Казахстана в неполной ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dushman
  • leo529
  • GuF
  • Erlan84
  • Pinochet
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 14:10
конечно, слово из статьи проще вытащить, чем экономику из опы...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика