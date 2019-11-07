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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Дарига Назарбаева объяснила рост количества разводов в Казахстане

Просмотров:234 Опубликовано: Сегодня, 14:48
Дарига Назарбаева объяснила рост количества разводов в Казахстане
Фото из открытых источников
В Казахстане слишком упрощены процедуры вступления в брак и его расторжения. Об этом заявила спикер сената Дарига Назарбаева, передает Today.kz.

"На встрече с представителями конгресса молодежи был поднят ряд вопросов про цифровизацию. Судьба общих детей, рожденных в браке, оказалась вообще на 10 месте в списке приоритетов при решении бракоразводных процессов. Поэтому я бы хотела обратить внимание коллег на эти вопросы", – сказала она.

По словам спикера, сегодня уже обсуждается возможность регистрировать брак и аннулировать его дистанционно.

"Вообще легко будет. И не секрет, сколько было злоупотреблений и мошеннических схем, связанных с расторжением брака, фиктивно в большинстве случаев, из-за введения АСП. Для того, чтобы снизить уровень дохода семьи. Это те вопросы, на которые нужно обратить внимание", – подчеркнула она.
Назарбаева напомнила, как раньше заключались браки.

"Загодя нужно было прийти в ЗАГС, подать заявление, подождать несколько месяцев, прежде чем вам зафиксируют дату регистрации. Это нужно, чтобы молодые подумали, насколько они готовы. При расторжении брака тоже давали возможность подумать какое-то время, чтобы пара определилась. А сейчас у нас все раз-раз. Такая у нас клик культура получается", – резюмировала она.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:01
можно подумать людей, кто захотел развестись удерживает какая то бумажка.
прокакали свой механизм по АСП теперь ищут отмазки, порядок разводов им оказ неправильный.
 
 

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