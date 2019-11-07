Дарига Назарбаева объяснила рост количества разводов в Казахстане

В Казахстане слишком упрощены процедуры вступления в брак и его расторжения. Об этом заявила спикер сената Дарига Назарбаева, передает Today.kz.
"На встрече с представителями конгресса молодежи был поднят ряд вопросов про цифровизацию. Судьба общих детей, рожденных в браке, оказалась вообще на 10 месте в списке приоритетов при решении бракоразводных процессов. Поэтому я бы хотела обратить внимание коллег на эти вопросы", – сказала она.
По словам спикера, сегодня уже обсуждается возможность регистрировать брак и аннулировать его дистанционно.
"Вообще легко будет. И не секрет, сколько было злоупотреблений и мошеннических схем, связанных с расторжением брака, фиктивно в большинстве случаев, из-за введения АСП. Для того, чтобы снизить уровень дохода семьи. Это те вопросы, на которые нужно обратить внимание", – подчеркнула она. Назарбаева напомнила, как раньше заключались браки.
"Загодя нужно было прийти в ЗАГС, подать заявление, подождать несколько месяцев, прежде чем вам зафиксируют дату регистрации. Это нужно, чтобы молодые подумали, насколько они готовы. При расторжении брака тоже давали возможность подумать какое-то время, чтобы пара определилась. А сейчас у нас все раз-раз. Такая у нас клик культура получается", – резюмировала она.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.