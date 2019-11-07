Дарига Назарбаева объяснила рост количества разводов в Казахстане

В Казахстане слишком упрощены процедуры вступления в брак и его расторжения. Об этом заявила спикер сената Дарига Назарбаева, передает Today.kz.



"На встрече с представителями конгресса молодежи был поднят ряд вопросов про цифровизацию. Судьба общих детей, рожденных в браке, оказалась вообще на 10 месте в списке приоритетов при решении бракоразводных процессов. Поэтому я бы хотела обратить внимание коллег на эти вопросы", – сказала она.



По словам спикера, сегодня уже обсуждается возможность регистрировать брак и аннулировать его дистанционно.



"Вообще легко будет. И не секрет, сколько было злоупотреблений и мошеннических схем, связанных с расторжением брака, фиктивно в большинстве случаев, из-за введения АСП. Для того, чтобы снизить уровень дохода семьи. Это те вопросы, на которые нужно обратить внимание", – подчеркнула она.

Назарбаева напомнила, как раньше заключались браки.



"Загодя нужно было прийти в ЗАГС, подать заявление, подождать несколько месяцев, прежде чем вам зафиксируют дату регистрации. Это нужно, чтобы молодые подумали, насколько они готовы. При расторжении брака тоже давали возможность подумать какое-то время, чтобы пара определилась. А сейчас у нас все раз-раз. Такая у нас клик культура получается", – резюмировала она.