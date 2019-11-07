Развеян главный миф о комнатных растениях

Ученые из Дрексельского университета (Филадельфия, США) провели исследование, в ходе которого изучалась польза комнатных растений для воздуха в помещении.



Многие домохозяйки специально подбирают растения, которые лучше очищают воздух в помещении. К таким растениям обычно относят хлорофитум, фикус Бенджамина, пальмы, а также цитрусовые деревья.



Сложно сказать, откуда взялось такое поверье, почему именно эти цветы очищают воздух, но научных доказательств этого пока нет. Вы можете всю квартиру обставить цветами, но лучший и самый простой способ освежить помещение — открыть окно,

— считают специалисты.

Авторы работы рассказали, что большой вклад в развитие этого мифа вложили исследования NASA 80-х годов. Тогда специалисты агентства работали над улучшением условий нахождения космонавтов во время миссий.



Космонавтам приходилось много времени проводить в закрытых помещениях, которые нужно было постоянно вентилировать и очищать. Эксперименты 80-х годов показали, что обычные комнатные растения могут незначительно улучшить воздух.



Стоит отметить, что эксперименты проводились в небольших закрытых контейнерах, куда помещали растение и впрыскивали целевое летучее вещество.



Как вы понимаете, запаянный контейнер метр на метр даже отдаленно не напоминает наши комнаты и квартиры,

— поясняют авторы работы.

В статье, опубликованной в Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology, ученые проанализировали несколько крупных работ, посвященных теме растений и воздуха в помещении, которые были изданы за последние 30 лет.



Эти данные помогли исследователям подсчитать, насколько комнатные растения эффективны по шкале «интенсивности подачи чистого воздуха».



Оказалось, что сотня или даже тысяча растений проигрывают открытой форточке. Если вы хотите находиться всегда в свежем помещении, не стоит заставлять себя растениями, ведь можно просто периодически проветривать комнату.