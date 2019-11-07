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«Лётчик» на Nissan Primera протаранил пункт оплаты на трассе Алматы — Хоргос

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:04
«Лётчик» на Nissan Primera протаранил пункт оплаты на трассе Алматы — Хоргос
Кадр из видео
По предварительным данным, водитель седана находился за рулём в неадекватном состоянии

Авария произошла вчера в 16:15 на территории пункта взимания платы. Судя по кадрам, заснятым камерами видеонаблюдения АО «НК «QazAvtoJol», Nissan двигался на запад, в сторону южной столицы. Машина без остановки на высокой скорости попыталась пролететь через пятые ворота, после чего «Примеру» кинуло влево, и она врезалась в бетонное ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта.

Как сообщила пресс-служба АО «НК «QazAvtoJol», в момент аварии 30-летний мужчина в машине был один и, что удивительно, он в ДТП не пострадал. Водителя отправили на судмедэкспертизу, а его авто — порталом на штрафстоянку. По словам очевидцев, мужчина после аварии вёл себя неадекватно. Не исключено, что он был под действием психотропных веществ.

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Лётчик на Nissan Primera протаранил пункт оплаты на трассе Алматы – Хоргос ⠀ По предварительным данным, водитель седана находился за рулём в неадекватном состоянии. Авария произошла вчера в 16:15 на пункте взимания платы. Машина без остановки на высокой скорости пролетела через пятые ворота, после чего её потянуло влево, и она врезалась в бетонное ограждение. ⠀ Как сообщила пресс-служба "АО "НК "QazAvtoJol", в момент аварии 30-летний водитель в машине был один и в ДТП не пострадал. Его отправили на судмедэкспертизу, а его авто на штрафстоянку. По словам очевидцев, мужчина после аварии вёл себя неадекватно. Не исключено, что он был под действием наркотиков.

Публикация от KOLESA.KZ (@kolesa.kz)




Источник: kolesa.kz
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