«Лётчик» на Nissan Primera протаранил пункт оплаты на трассе Алматы — Хоргос

По предварительным данным, водитель седана находился за рулём в неадекватном состоянииАвария произошла вчера в 16:15 на территории пункта взимания платы. Судя по кадрам, заснятым камерами видеонаблюдения АО «НК «QazAvtoJol», Nissan двигался на запад, в сторону южной столицы. Машина без остановки на высокой скорости попыталась пролететь через пятые ворота, после чего «Примеру» кинуло влево, и она врезалась в бетонное ограждение, разделяющее встречные потоки транспорта.Как сообщила пресс-служба АО «НК «QazAvtoJol», в момент аварии 30-летний мужчина в машине был один и, что удивительно, он в ДТП не пострадал. Водителя отправили на судмедэкспертизу, а его авто — порталом на штрафстоянку. По словам очевидцев, мужчина после аварии вёл себя неадекватно. Не исключено, что он был под действием психотропных веществ.