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Иностранец заплатил 41 тысячу рублей за поездку в московском такси

Просмотров:404 Опубликовано: Вчера, 17:30
Иностранец заплатил 41 тысячу рублей за поездку в московском такси
Фото из открытых источников
В Москве иностранец заплатил за проезд в такси 41 тысячу рублей, что эквивалентно примерно 250 тысячам тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Российскую газету.

В такую сумму оценил московский таксист маршрут от Экспоцентра на Красной Пресне в пределах МКАД (Московская кольцевая автодорога - прим. автора). Иностранец требуемую сумму выплатил, но позже обратился в полицию. Потерпевший не вызывал такси по телефону или с помощью приложений, а поймал попутку на дороге.

Пресс-служба московской полиции подтвердила факт ЧП и сумму ущерба, но не уточнила гражданство потерпевшего, в релизе он назван просто "гражданином". Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.

Напомним, похожие случаи произошли в Алматы. Так, в сентябре гражданин Турции заплатил 15 тысяч тенге за поездку в такси из аэропорта Алматы до гостиницы "Казахстан" и получил фальшивый чек. Иностранного гостя стоимость услуги такси тоже сильно удивила, однако обращаться в полицию он не стал.

В июне другого иностранного туриста алматинский таксист довез от аэропорта до места назначения за 33 тысячи тенге, об этом сообщил хозяин хостела. И в этом случае турист не стал обращаться в полицию.


Источник: Tengrinews.kz
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