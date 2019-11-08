"Если ты пилишь бюджет, ты воруешь у своих внуков": режиссер Турсунов о коррупции

Со смелой и ироничной речью выступил режиссер Ермек Турсунов на первом антикоррупционной форуме в Алматы, передает NUR.KZ.



"Когда я возвращаюсь домой из заграницы, смотрю, как мы живем и некоторые вещи видятся острее, кажется что-то не так. Самая главная проблема в том, что у нас отсутствует чувство дома. У немцев это есть, арабов, американцев, у нас дом заканчивается где порог, а там уже начинается страна, территория общего пользования.



Мы же дома наводим марафет, а во дворе нет. Это чувство дома оно очень важно. Американцы дома обувь не снимают, потому что на улице и дома чисто. А коррупция это же грязь и надо очищаться.



Это новое слово, мы его раньше не знали. У нас она маскируется под дружбу. Раньше если бедняку надоело жить в бедности, он брал сына и барана и приходил в медресе - вот тебе баран, вот тебе другой баран.



Приезжая в город, люди начинают искать связи. Схема одна и та же. Ни одному британцу не придет в голову искать связи в Оксфорде. И когда Илон Маск запускает ракеты, мы решаем задачи которые давно устарели", - заявил режиссер.



Он рассказал, что казахстанцам нужно менять сознание.



"Дети на нас смотрят и повторяют. Когда они маленькие, мы их учим говорить, когда взрослеют, учат нас молчать. Мы так долго жили впроголодь. Мы так долго стояли в очереди за джинсами, что теперь хотим набить брюхо. Мой дед выключал за мной свет везде, а бабушка покупала сахар мешками, даже если все есть. У нас есть неземная тяга к роскоши. Есть такое как самодостаточность, когда человек считает самодостаточным то, что есть. Если ходить в туалет в золотой унитаз, качество от этого не меняется.



Если где-то убыло, то где-то прибыло. Если ты пилишь бюджет, значит ты воруешь у своих внуков.



Ему в этих школах учиться, в этих больницах лечиться. Воры они все, трусы. Они все боятся, что к ним Шпекбаев (Алик Шпекбаев, председатель Агентства по противодействию коррупции - прим.) придет.



Мне кажется, надо прекращать покупать детям билеты в бизнес-классе. Только наши дети летают в бизнес-классе. Вы забираете у ребенка способность к сопротивлению.



Сейчас настало время генералов, которые не знали окопов.



После нас надо проветривать посещение. Настало время наших детей и внуков, наше поколение проигравшее. Все начинается дома", - заключил Турсунов.