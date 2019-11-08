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Оторвали латунные буквы у памятника воинам ВОВ в Нур-Султане

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 12:25
Оторвали латунные буквы у памятника воинам ВОВ в Нур-Султане
Фото: Пресс-служба Департамента полиции г. Нур-Султан. Фотоколлаж Tengrinews.kz
Злоумышленник разрушал памятник в ночное время.

Полицейские задержали мужчину, воровавшего буквы с памятника воинам Великой отечественной войны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальную страницу в Instagram департамента полиции Нур-Султана.

Как выяснили сотрудники отдела криминальной полиции района "Сарыарка", кражи злоумышленник совершал в ночное время, оторвав с памятника буквы из латуни.

"Задержан 32-летний житель города, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, похищенные буквы полицейскими частично изъяты из пункта приема металлолома.

Добавим, сообщается, что в отношении скупщика краденного начато досудебное расследование.


Источник: baigenews.kz
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