Оторвали латунные буквы у памятника воинам ВОВ в Нур-Султане

Злоумышленник разрушал памятник в ночное время.



Полицейские задержали мужчину, воровавшего буквы с памятника воинам Великой отечественной войны, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальную страницу в Instagram департамента полиции Нур-Султана.



Как выяснили сотрудники отдела криминальной полиции района "Сарыарка", кражи злоумышленник совершал в ночное время, оторвав с памятника буквы из латуни.



"Задержан 32-летний житель города, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. В настоящее время мужчина водворен в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.



Отмечается, похищенные буквы полицейскими частично изъяты из пункта приема металлолома.



Добавим, сообщается, что в отношении скупщика краденного начато досудебное расследование.