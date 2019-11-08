Слово "инвалид" хотят искоренить во всех языках мира - ЮНИСЕФ

НУР-СУЛТАН, 8 ноя — Sputnik. Координатор программ ЮНИСЕФ по защите прав детей в Казахстане Татьяна Адерихина рассказала, что в республике зарегистрировано около 90 тысяч детей с особенностями развития. Из них 153 ребенка имеют особые образовательные потребности.



Детский фонд Организации объединенных наций – ЮНИСЕФ ведет работу по изменению терминологии, которая применяется в отношении детей, имеющих особые потребности. Таким образом, появится возможность применять новые выражения в законах и другую лексику.



"Мы также видим, что охват детей услугами в сельской местности все еще остается недостаточным. Мы работаем над изменением отношения к детям среди психологов, преподавателей, социальных работников. Также мы даем им возможность пользоваться разными инструментариями для того, чтобы они могли справляться со своей работой, потому что требования у детей другие, и система должна совсем по-другому реагировать на то, как детям реализовать свои возможности", - рассказала Татьяна Адерихина на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.



По ее словам, для того, чтобы "особенные" дети могли себя комфортно чувствовать в обществе, необходимо преодолеть такие барьеры, как стигматизация и дискриминация. Несмотря на то, что количество школ, создающих инклюзивные условия, растет с каждым годом, в обществе сохраняется стереотипное отношение к таким детям.



Формулировку "инвалид" в основном используют люди, далекие от этой ситуации, считает представитель общественного объединения "Общество родителей детей-инвалидов "Мир равных возможностей" Светлана Шрейдер. Женщина и сама воспитывает ребенка с особыми потребностями.



"Дома мы это слово (инвалид – Sputnik) не используем. Я надеюсь, что когда-то люди поменяют мнение о таких детях. Поймут, что инвалид – это что-то страшное. У всех диагнозы разные, и внешне детки могут быть абсолютно разными. И интеллектуально они развиты тоже все по-разному. Я очень надеюсь, что обозначение детей с особыми потребностями в скором будущем будет другим. И общество будет их воспринимать по-другому", - сказала Светлана Шрейдер.



В ООН работают над переименованием конвенции "По правам инвалидов", потому что "это слово уже не нужно", добавила Татьяна Адерихина.



"Слово "инвалид" хотят искоренить во всех языках мира. (…) Оно уже не нужно, все меняется. Мы очень долго спорим и обсуждаем, какой же термин выбрать в Казахстане. Потому что здесь стоит вопрос не только русского языка, но и казахского. Нужно придумать определение, чтобы не оно не было стигматизировано и могло помочь специалистам в том, чтобы правильно определить потребности ребенка", - сказала представитель ЮНИСЕФ.



Сейчас специалисты надеются найти правильное определение как на русском, так и на казахском языках, и закрепить его на законодательном уровне.