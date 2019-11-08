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Техосмотр по WhatsApp больше недоступен - единый оператор ужесточил требования

Просмотров:106 Опубликовано: Сегодня, 16:47
Техосмотр по WhatsApp больше недоступен - единый оператор ужесточил требования
© Sputnik
После нововведения в Казахстане из 600 операторов техосмотра 160 лишены возможности проводить проверку автомобилей

НУР-СУЛТАН, 8 ноя — Sputnik. В Казахстане ужесточили требования к центрам, предоставляющим услуги технического осмотра. Пройти техосмотр дистанционно, отправив фото по WhatsАpp, теперь не получится.

В Казахстане были введены поправки в закон о дорожном движении, а также в правила организации и проведения обязательного технического осмотра.

Оператором единой информационной системы для пунктов техосмотра стало акционерное общество "Национальные информационные технологии" (НИТ), разработавшее программу "Техосмотр".

Согласно программе подделать диагностическую карту не получится. К системе из 600 операторов подключены свыше 400. Остальные 160 отключены от единой системы за несоответствие программного обеспечения требованиям программы "Техосмотр".

"Гибкую" систему прохождения техосмотра предприниматели внедрили в 2012 году, когда услугу техосмотра передали частникам.

В результате количество не прошедших проверку автомобилей начало снижаться. Если в 2012 году количество автотранспортных средств, не прошедших технический осмотр, составляло 13%, то в 2019 году их 5%.

Однако одновременно стало расти число мошеннических схем.

"Достаточно было скинуть фотографию транспортного средства менеджеру посредством WhatsАpp, и автомобиль регистрировался в системе. Получить диагностическую карту можно было бесплатно при оформлении страховки, и даже купить для кого-то в подарок", - сообщил заместитель председателя комитета транспорта министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Данияр Коспабаев.

Он также сообщил, что за шесть месяцев этого года было проведено более 150 проверок, выявлено 84 факта подделки диагностических карт, составлено 26 административных материалов.

По двум фактам подделки документов и мошенничества были возбуждены уголовные дела.

Повысится ли стоимость техосмотра в Казахстане

Представители АО "НИТ" заверили, что в ближайшее время цены на техосмотр повышаться не будут. Однако в будущем, в случае необходимости развития системы, повышение стоимости техосмотра не исключено.

Стоит отметить, что с каждого автомобиля операторы центров техосмотра должны будут платить АО "НИТ" по 60 тенге (0,15 доллара). Сообщается, что это оплата за поддержание единой информационной системы.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 17:14
А сколько их и без ватсаппа продаётся)), т.е. проходится.
 
 

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