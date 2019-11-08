Очередной инцидент в "Тальго". Пассажира обвинили в домогательствах

Еще одного человека обвинили в сексуальных домогательствах в поезде "Тальго", передает Today.kz. По информации фонда "НеМолчи", к 18-летней студентке приставал 60-летний мужчина.



Девушка ехала в Алматы на учебу из Петропавловска вместе со своим братом. Последний вышел на станции в Караганде. В купе 18-летняя студентка оставалась одна, но ночью одно из мест занял пожилой мужчина.



"Она крепко спала, когда почувствовала, что кто-то гладит ее руками в области промежности и по животу, через одежду. Сначала она не поняла, потому что спала очень крепко, но в этот момент зашел проводник в купе и передал что-то пассажиру, дверь сразу закрылась. Через некоторое время она снова почувствовала, что руками кто-то ее гладит и лезет в промежность, в темноте. Девушка сразу встала и включила свет. Напротив нее сидел тот самый мужчина-пассажир в одних трусах, она выбежала из купе и позвала проводника", - рассказывают в фонде.



Проводник отселил студентку от приставучего мужчины. Когда та стала собирать свои вещи, заявила, что является несовершеннолетней. В ответ 60-летний пассажир, нагло развалившись на своем месте не прикрывшись, ответил, что по мусульманским канонам она считается взрослой с 12 лет и уже плодородна.



"Начал ссылаться на казахских писателей, на что девушка ушла, не дослушав. Как только она устроилась в другом купе, то сообщила обо всем брату и попросила принять меры. Брат попросил передать трубку проводнику и настоял, чтобы тот вызвал полицию. В общем дело завели по статье 121 ч.1 УК РК (насильственные действия сексуального характера), экспертизы прошли... Есть вероятность, что этот агашка, который в прошлом спортсмен и весьма заслуженный, не понесет наказания, ведь его действия очень сложно отнести к какому-либо сексуальному обвинению. В своих объяснениях он заявил, что, якобы, упал и рукой коснулся девушки нечаянно", - добавили в фонде.



Материалы уголовного дела были изучены транспортными прокурорами. Отмечается, что по данному факту досудебное расследование начато еще 3 сентября, но 2 ноября линейным отделом полиции принято решение о его прекращении в связи с отсутствием в действиях состава преступления.



"8 ноября текущего года Жезказганской транспортной прокуратурой решение органа уголовного преследования отменено и возвращено для производства дополнительного расследования, с дачей конкретных письменных указаний, направленных на обеспечение полного и объективного расследования всех обстоятельств дела. Ход расследования уголовного дела находится на контроле Главной транспортной прокуратуры", - ответили в ведомстве.