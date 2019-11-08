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Частный утилизатор авто и шин за три года получил около $1 млрд – член НСОД

Просмотров:570 Опубликовано: Вчера, 18:34
Частный утилизатор авто и шин за три года получил около $1 млрд – член НСОД
Иллюстративное фото
Астана. 7 ноября. КазТАГ - Частный утилизатор авто и шин ТОО «РОП» за три года получило около $1 млрд, заявил член Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхан Амиртай.

«За три года своей работы ТОО «РОП» уже собрало около $1 млрд. Ежегодно из экономики страны этой частной компанией вытаскивается около Т150 млрд. Серьезная дыра в нашей экономике», - сообщил Амиртай президенту Касым-Жомарту Токаеву во время встречи в Нур-Султане 6 ноября.

Далее он привел пример с автошинами.

«С одной автошины ТОО «РОП» получает Т37 – сбор на утилизацию. Как же тратит их РОП? Около Т7 – на свои операционные расходы. На жизнь, чай-пай, хлеб с икрой. К слову, в мировой практике такими вопросами занимается государство, и расходов таких вообще не существует. Около Т26,5 (70% от всей суммы) – транспортные расходы. На Тэслах, что ли транспортируют? Или просто через услуги легче суммы списать? И лишь, примерно, Т3,5 – непосредственно на саму переработку. Вот она – сверхточная помощь на основную статью утилизации», - перечислил член НСОД.

Он отметил, что до появления РОП пункты сбора автошин сами привозили сырье на завод, построенный в 2009 году совместно с немецкой компанией в Нур-Султане.

«Сборщики перестали самостоятельно привозить сырье, так как РОП стал собирать эти шины для утилизации. Соответственно, заводу по переработке автошин приходилось теперь уже выкупать и транспортировать автошины самостоятельно. Это увеличило себестоимость. Завод ожидал от РОП Т120 млн за переработанные и самостоятельно транспортированные автошины за период 2016-2017. Но эти деньги завод не получил. Причина – не хватает то одного документа, то еще какой-нибудь бумажки. Классика», - проинформировал Амиртай.

Также он напомнил, что завод был построен на кредитные деньги.

«Кредит, ввиду выросших расходов, а также присвоенных РОПом сумм, выплачивать не смогли. В 2017 году был арестован счет. Завод остановился. А расходы – нет: расходы на оборудование, коммунальные услуги, фонд заработной платы оставались. Появились новые расходы – оплата юристам по вопросам снятия банковского счета с ареста. На сегодня по решению Верховного суда у владельцев забрали все – завод, оборудование, здание, землю. Акционеров сделали должниками. Завод, который исправно работал, создавал рабочие места, перерабатывал автошины, и экспортировал переработанный мусор из Казахстана – попросту убили», - отметил член НСОД.

По его словам, «только на этом небольшом, но печальном примере можно увидеть, как работает РОП».

«Почему частной фирме отдали под управление сборы утилизационных отходов? Есть ли рост в утилизации отходов с момента появления ТОО «РОП»? Пример выше говорит об обратном», - подчеркнул он.

Член НСОД также отметил, что построенный в 2009 году совместно с немецкой компанией в Нур-Султане завод, «занимался переработкой автомобильных шин».

«К 2016 году завод переработал 20 тыс. тонн автошин. Мало кто знает, что 90% всех резиновых покрытий детских площадок, беговых дорожек, производил этот завод. Они еще и в Россию экспортировали. Экспортировали не полезные ископаемые и зерно, а мусор (…). Переработанный мусор. Завод исправно работал. (…) В 2016 году из-за неграмотного, необдуманного, хотя нет, наоборот, скорее хорошо продуманного решения тех, кто в абсолютной ссоре со своей совестью, появляется ТОО «РОП». Частная компания, которая получает сборы за утилизацию автошин, автомобилей, моторного масла и аккумуляторов», - напомнил Амиртай.

Ранее сообщалось, что частный утилизатор авто и шин ТОО «РОП» получает около $400 млн в год.

«В Казахстане с численностью в 18 млн человек ТОО «РОП» только за 2018 год собрал около $400 млн. Цифра, мягко говоря, чудовищная», - сообщил член Национального совета общественного доверия (НСОД) Казахстана Азаматхан Амиртай президенту Касым-Жомарту Токаеву во время встречи в Нур-Султане 6 ноября.

Он привел в пример Россию, где проживает 147 млн человек, и отметил, что в 2018 году сборы на утилизацию по всему РФ «составили $30 млн».

Также член НСОД предложил национализировать ТОО «РОП» и отдать под начало министерству экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.


Источник: КазТАГ
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Комментарии ( 1 )

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  • non_alcoholic
 askar1905 (Посетители) Вчера, 23:22
Озвучил то о чем все знают , но боялись сказать вслух. Переживаю за вас Амиртай .
 
 

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