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Стали известны подробности убийства студентки петербургским преподавателем

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:21
Стали известны подробности убийства студентки петербургским преподавателем
Иллюстративное фото
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов, которого 9 ноября задержали по подозрению в убийстве и расчленении своей бывшей студентки, раскрыл мотивы преступления.

Как сообщает НТВ в своем Telegram-канале, на допросе преподаватель заявил, что совершил убийство из-за ревности.

По его словам, он застрелил 24-летнюю Анастасию Ещенко из мелкокалиберного обреза 7 ноября и спрятал ее тело у себя дома.

Соколов также рассказал, что на следующий день принимал гостей, но они ничего не заметили.

Чтобы избавиться от тела, доцент решил расчленить труп и для этого купил пилу.

Соколов признался, что пока он расчленял труп, он много пил, чтобы не потерять сознание. В результате, когда Соколов пытался утопить в реке руки девушки, он упал в воду из-за алкогольного опьянения. Именно благодаря этому его и заметили полицейские.

Как сообщал «Ридус», известного историка, 63-летнего доцента Санкт-Петербургского государственного университете Олега Соколова задержали в центре Северной столицы, когда он, будучи в нетрезвом состоянии упал в Мойку. При обыске в рюкзаке у Соколова нашли две отпиленные женские руки. После этого полицейские наведались к Соколову домой, где обнаружили расчлененное тело женщины и окровавленную пилу.

Соколов признался в убийстве. Его жертвой стала молодая женщина 24-летняя уроженка Краснодарского края Анастасия Ещенко, которая с отличием окончила Институт истории СПбГУ и с 2016 года подрабатывала репетиторством. У нее с Соколовым есть совместные научные работы, а их отношения выходили за рамки рабочих.

Историк Евгений Понасенков, который ранее судился с преподавателем Соколовым из-за плагиата, рассказал в интервью «Ридусу», что еще два года назад начал подозревать у доцента СПбГУ серьезные психические отклонения.


Источник: Ридус
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