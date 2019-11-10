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Наезд на регулировщика в центре Павлодара попал на видео

Просмотров:281 Опубликовано: Сегодня, 19:37
Наезд на регулировщика в центре Павлодара попал на видео
Кадр видео
Регулировщика сбил автомобиль на одной из центральных улиц Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz. Инцидент произошел днем 9 ноября на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Лермонтова. Момент наезда зафиксировал нагрудной видеожетон регулировщика. "Водитель автомашины Toyota HiIux сбил инспектора службы батальона патрульной полиции, который нес службу, регулируя дорожное движение", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. Пострадавшим оказался младший лейтенант полиции Курмангали Бийсембаев. С места происшествия сотрудника полиции госпитализировали. Полицейский получил ушиб брюшной полости. В настоящий момент он находится в больнице. "Водитель 1989 года рождения задержан на месте происшествия, согласно заключению специалиста он был трезв. В отношении задержанного возбуждено административное производство по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", - отметили в пресс-службе полиции.



Источник: Tengrinews
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Комментарии ( 1 )

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Neo_242 (Посетители) Сегодня, 22:32
Как человек может быть задержан, если он был на месте!
 
 

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