«Будет настаивать». DAZN выбрал дату для трилогии Головкин — «Канело»

Чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс хочет провести в ближайшее время бой против Сауля «Канело» Альвареса, ради которого он готов подняться в полутяжелый вес, или против Деметриуса Андрейда, к которому он готов опуститься в свою прежнюю весовую категорию до 72,6 кг. Об этом Сондерс заявил на встрече с руководством стримингового сервиса DAZN.



Как сообщил комментатор DAZN Крис Манникс, представители Сондерса и «Канело» уже провели «очень предварительные» переговоры о возможном бое.



Однако по информации того же Манникса руководство DAZN будет настаивать на том, чтобы Сауль Альварес в мае все-таки провел третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.