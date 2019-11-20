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ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 08:47
ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире
Фото из открытых источников
За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть только пяти странам.

Более 30 африканских стран, а также ряд азиатских и островных государств вошли в список наименее развитых стран в мире. Об этом говорится в представленном Докладе по наименее развитым странам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Today.kz со ссылкой на ТАСС.

Список включает 47 государств. В основном это африканские страны, том числе Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, ЦАР, Чад, Демократическая Республика Конго, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мадагаскар, Мали, Судан, Южный Судан, Уганда, Замбия и другие. В списке также оказались островные государства Океании Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. В третью группу - азиатские страны - вошли Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан.

"Мы анализируем все страны на основании трех критериев, - пояснила представитель ЮНКТАД Шанталь Карпентье ТАСС. - Во-первых, это доход на душу населения, здесь рассматриваются страны с этим показателем ниже 1230 долларов".

"Но нам нужны и другие показатели, так как бывают настолько небольшие страны, что если один из граждан, например, футболист, уедет и будет получать очень большую зарплату, это изменит показатель всего государства, - сказала она. - Поэтому мы также анализируем критерий слабости людских ресурсов на основе показателей питания, здоровья, образования и грамотности взрослого населения и критерий экономической уязвимости - то есть подверженности климатическим, сельскохозяйственным, экономическим и другим катаклизмам".

На основании данного доклада и руководствуясь Целями устойчивого развития ООН разрабатывает рекомендации руководствам перечисленных стран для улучшения ситуации.

За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть пяти странам - Ботсване, Кабо-Верде, Экваториальной Гвинее, Мальдивам и Самоа.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:43
За всю историю составления доклада отрицательный рейтинг удалось покинуть пяти странам

не переживайте, скоро мы пополним этот список lol
 
 

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