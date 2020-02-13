Пиво и табачные стики могут подорожать в Казахстане

С 2021 года планируют повысить акцизы на пиво, изделия с нагреваемым табаком и дорогой алкоголь, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Выступая в Сенате директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Азамат Амрин сообщил, что в целях принятия мер по справедливому распределению доходов в проекте закона по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата предусмотрены поправки по усилению фискальной функции акцизов на товары повышенного спроса.
"Предлагается поэтапное увеличение с 2021 года ставок акцизов на пиво, изделия с нагреваемым табаком и никотиносодержащие жидкости, а также установление дополнительного акциза на дорогостоящую алкогольную и табачную продукцию", - сообщил Амрин.
В кулуарах Сената он объяснил, что существующая сейчас система акцизов на алкоголь несправедлива по отношению к казахстанской продукции. "Например, импортный коньяк за 700 тысяч тенге и казахстанский коньяк за 1500 тенге, они оба платят 250 тенге акциза. Это нечестно. Мы будет дифференцировать", - отметил Амрин.
Напомним, с 2020 года устанавливаются ставки акцизов 7345 тенге за килограмм табачной смеси для изделий из нагреваемого табака и 5 тенге за миллилитр никотиносодержащей жидкости для использования в электронных сигаретах.
Ранее сообщалось, что электронные сигареты в Казахстане намерены приравнять к табачным изделиям. Норма прописана в новой редакции Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".
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