Налог снизят для казахстанцев с зарплатой меньше 240 тысяч тенге

Размер индивидуального подоходного налога (ИПН) для казахстанцев хотят изменить и привязать к размеру зарплат - от нуля до 20 процентов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Прогрессивную шкалу по ИПН депутатам Сената представил директор Департамента налоговой и таможенной политики МНЭ Азамат Амрин. Он назвал это мерой справедливого обложения доходов, так как высокие доходы будут облагаться более высокой ставкой налога, а налоговая нагрузка на налогоплательщиков с более низкими доходами уменьшится.



"Разработана шкала ставок на основе данных по заработной плате предыдущих годов, которая предполагает такие ставки - 0, 10, 15, 17 и 20 процентов. При внедрении такого подхода для 4,6 миллиона плательщиков ИПН уменьшится, нагрузка уменьшится, то есть это работники с заработной платой до 100 тысяч тенге. В целом значительное снижение ИПН коснется всех граждан с заработной платой до 240 тысяч тенге.



Налоговая нагрузка останется на прежнем уровне примерно у 300 тысяч человек с заработной платой от 250 до 300 тысяч тенге. Увеличение налоговой нагрузки свыше 50 процентов коснется около 190 тысяч работников с заработной платой свыше 500 тысяч тенге", - пояснил Амрин.



Он пояснил, что дополнительные поступления в бюджет от предлагаемой прогрессивной шкалы обложения ИПН составят почти 55 миллиардов тенге.



По его словам, прогрессивное налогообложение целесообразно вводить только вместе со всеобщим декларированием.



"Учитывая, что расчеты были проведены на основе данных предыдущих годов, считаем необходимым доработать предлагаемую шкалу ставок ИПН к 2025 году с учетом изменения макроэкономических показателей: уровень инфляции, среднемесячная зарплата, введение дополнительных вычетов в связи с внедрением всеобщего декларирования – все эти показатели также будут влиять на базу", - уточнил Амрин.