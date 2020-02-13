"Вези, тварь! Люди ждут". Пассажирка устроила истерику в такси

В Москве пассажирка такси устроила истерику, требуя от таксиста во что бы то ни стало отвезти ее до пункта назначения из-за того, что ее "люди ждут". Девушка нецензурно выражалась, называла водителя "ю" и "тварью", набрасываясь на него с кулаками. Инцидент таксиист записал на видео, которое разошлось в соцсетях и стало вирусным, а его героиня стала интернет-знаменитостью со знаком минус, сообщает Газета.Ru.
Пассажиркой оказалась выпускница одного из лучших вузов Сибири (Томского политехнического университета), бывшая участница конкурсов красоты Яна Данькова. В 2012 году она заняла третье место в состязании "Мисс Томск", позже принимала участие в конкурсе "Краса России".
В Москве девушка работает фитнес-тренером, дает советы по правильному питанию.
По информации Telegram-канал Baza, причина конфликта крылась с том, что девушка обнаружила: в конце поездки ей придется заплатить на 57 рублей больше заявленной изначально суммы. Дело в том, что таксист долго ждал пассажирку, а тронувшись, не сразу нажал кнопку "В пути" - из-за того, что к продолжительности поездки добавилось 8 минут, сумма стала больше. В результате девушка устроила скандал, и таксист высадил ее, не доехав до места.
В своем аккаунте в Instagram Яна рассказала, что водитель ей хамил, угрожал высадить на Можайском шоссе и начал съемку на камеру в нужный момент, когда девушка была в панике.
"Я связалась с такси, они ответили, что передадут информацию в таксопарк, где он трудоустроен. Урегулировать отношения с водителем не получится, так как у меня даже связи с ним нет", - рассказала девушка РИА Новости.
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