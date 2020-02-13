Умер разведчик Алексей Ботян — легендарный майор Вихрь

Скончался ветеран Службы внешней разведки РФ Герой России Алексей Ботян, спасший польский город Краков от уничтожения нацистами в 1945 году. 10 февраля ему исполнилось 103 года.



В пресс-бюро СВР сообщили, что прославленный разведчик умер 13 февраля в половине второго ночи, передает ТАСС.



Многие россияне помнят советский фильм «Майор Вихрь», снятый по одноименному произведению Юлиана Семенова. Кинокартина рассказывает, как группа советских разведчиков предотвращает разрушение заминированного немцами Кракова. Алексей Ботян был прототипом главного героя этого фильма, поскольку на самом деле действовал как партизан в тылу противника в Польше.



Будущий разведчик родился на территории нынешней Белоруссии в 1917 году в семье столяра. По окончании школы Алексей Ботян был призван в польскую армию. В сентябре 1939 года, командуя расчетом зенитного орудия, он участвовал в боях против германского вторжения в Польшу. Под Варшавой его орудие сбило три самолета Junkers.



Когда территорию Восточной Польши, населенную преимущественно белорусами, заняли советские войска, Алексей Ботян стал гражданином СССР и был направлен на службу в органы НКВД, затем окончил разведывательную школу, а в ноябре 1941 года был переброшен за линию фронта в качестве командира разведывательно-диверсионной группы.



Участвовал в обороне Москвы, а когда опасность столице миновала, был направлен в глубокий тыл врага и успешно действовал против гитлеровцев в западных районах Украины и Белоруссии. В 1944 году провел разведку позиций противника в Польше и выяснил, что Краков собираются заминировать на случай немецкого отступления, так что центру города грозит полное уничтожение. Ботяну удалось организовать диверсию на немецком складе взрывчатки прямо в разгар наступления Красной армии в январе 1945 года и тем самым спасти город.



Роль Алексея Ботяна в сохранении Кракова во время войны ставится под сомнение в современной Польше, так же как и роль всей Красной армии в освобождении польских земель, граждан и узников концлагерей.



