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Власти Казахстана прокомментировали заявление внука Назарбаева об убежище

Просмотров:8 Опубликовано: Сегодня, 21:28
Власти Казахстана прокомментировали заявление внука Назарбаева об убежище
Фото: страница Айсултана Назарбаева в Facebook
Власти Казахстана прокомментировали заявление внука первого президента страны Нурсултана Назарбаева Айсултана, который попросил политического убежища в Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр информации Казахстана Даурен Абаев объяснил эти заявления Айсултана Назарбаева «манипуляциями определенных людей». Он также подчеркнул, что в данный момент внук первого президента проходит лечение от наркозависимости и беспокоиться надо не о заявлениях, а о его здоровье.

Ранее Назарбаев-младший попросил политического убежища в Великобритании. Он объяснил свое решение давлением со стороны семьи. Он заявил, что обладает информацией «о высокомасштабной коррупции между правительствами России и Казахстана». При этом Айсултан отметил, что все подробности он рассказал в интервью британскому изданию Times, которое будет опубликовано в ближайшее время.

Ранее внук бывшего казахстанского лидера заявил, что его хотят убить. Он рассказал, что находится в английской больнице, был в тюрьме и имел проблемы с родственниками.

В июле 2019 года Айсултан в Лондоне укусил констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. 30-летнего внука первого президента Казахстана приговорили к году условно, 140 часам общественных работ, штрафу и возмещению ущерба в несколько тысяч фунтов стерлингов, а также обязали пройти лечение от наркозависимости — посетить как минимум 20 сессий у нарколога.

Его отец Рахат Алиев до 2008 года был женат на дочери Назарбаева Дариге. В 2015-м он был найден мертвым в австрийской тюрьме, где находился по обвинению в убийстве двух топ-менеджеров Нурбанка. В Казахстане Алиева обвиняли в подготовке к захвату власти и организации преступной группы и заочно приговорили к 40 годам тюрьмы. Казахстан дважды посылал в Австрию запрос на его экстрадицию, но получал отказ.


Источник: lenta.ru
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