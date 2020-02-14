"Китайский Чернобыль". Число заразившихся коронавирусом превысило 65 тысяч

По состоянию на утро 14 февраля количество заразившихся новым типом коронавируса в провинции Хубэй, где находится очаг инфекции, увеличилось на 4823 человека, зарегистрировано 116 новых летальных случаев, почти шесть тысяч пациентов выписаны из больниц, сообщает South China Morning Post.В целом в Китае зафиксировано 64 627 случаев инфицирования, по всему миру - 65 210 случаев. Число погибших от коронавируса в общем составило 1486 человек. Днем ранее сообщалось о 1370 скончавшихся.По данным китайского гостелеканала CGTN, количество зараженных коронавирусом за пределами Китая превысило 500 человек.Советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини предположила, что заразиться коронавирусом COVID-19 при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения планеты.Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли.Об этом же ранее заявлял ведущий эпидемиолог Гонконга, профессор Габриэль Люн.Политолог Чикагского университета Дали Янг назвал происходящее "китайским Чернобылем", сравнив вспышку коронавируса с крупнейшей техногенной катастрофой."Это кризис огромных масштабов, который ставит по удар репутацию лидера страны Си Цзиньпина", - заявил политолог.Автор турецкой газеты Sabah Берджан Тутар также привел подобную аналогию. "Подобно тому, как чернобыльская катастрофа в 1986 году стала предвестником конца Советов, этот вирусный кризис возвестит конец Китая", - написал журналист.По мнению Тутара, президент США Дональд Трамп и его команда рассматривают новый вирус как один из самых эффективных видов оружия против Китая.