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"Крик души". Пациентку попросили удалить видео из больницы в ЗКО

Просмотров:31 Опубликовано: Сегодня, 08:40
"Крик души". Пациентку попросили удалить видео из больницы в ЗКО
© youtube
Пациентка районной больницы в поселке Дарьинск в Западно-Казахстанской области опубликовала в YouTube видео, в котором показаны суровые условия медучреждения, пишет "Уральская неделя".

Автор ролика - 32-летняя Мария Борисенко. Два раза в год она проходит реабилитацию из-за болезни позвоночника.

Как ясно из видео, в палатах больницы отсутствует ремонт, в одном из помещений протекает крыша, по углам дыры и плесень, в то время как там находятся пациенты. В уборной комнате постоянно открыто окно несмотря на зимнее время года. На унитазе отсутствует ободок, и пациенткам, со слов Борисенко, "очень некомфортно при посещении этой комнаты". Мало того, отсутствует биде, а вместо него лежат пустые пластиковые литровые бутылки. Ванная комната хоть и есть, но пользоваться пациентам нельзя. На видео видно, что в ванной комнате стоят какие-то ведра и, судя по всему, она используется для других целей.

По словам Борисенко, в последний раз она была в этой больнице, когда ей было 17. И с тех пор ничего не изменилось. "Неужели государство не может выделить деньги на ремонт?" - задается она вопросом.

"Это все накипело у многих, но все молчат, ничего не делают. Возможно, мой крик души дойдет до вышестоящих и они что-нибудь сделают", - резюмировала пациентка.

После публикации ролика администрация районной больницы предоставила ответ в комментариях к выложенному видео.

"В первую очередь хотим дать ответ по поводу ремонта в палате, где находилась пациентка, в связи с погодными условиями (в течение 2-3 дней шел дождь со снегом, с сильными порывами ветра) под кровлю крыши попала вода, и вследствие резкого снижения температуры образовалось наледенение, поэтому своевременно провести ремонтные работы не представилось возможным. К тому же в палате находятся пациенты, без возможности их переселения, что также явилось причиной. В уборной комнате отсутствовал ободок на унитазе по просьбе и желанию пациентов, получающих лечение в больнице. В стационаре имеется ванная комната, где пациенты по установленному режиму могут проводить все гигиенические процедуры. Электрические чайники имеются в больнице, а отсутствовали на момент записи видео, поскольку молодые мамы просили их убрать в целях безопасности своих детей. Администрация больницы, учитывая все пожелания, ежедневно создает все необходимые условия для своих пациентов. А персонал больницы всегда отзывчив и высоко квалифицирован", - говорится в ответе администрации лечебного учреждения.

В свою очередь Мария Борисенко рассказала, что из администрации больницы звонили и просили удалить видео.

"Все это отговорки, для прикрытия своей пятой точки. Они разговаривали со мной и просили удалить видео, на что я сказала нет. Про зеркала забыли они написать, они сказали, что их везде нет, чтобы больные люди себя не боялись. Вам не кажется, что это все смешные отговорки!?"



Источник: Tengrinews.kz
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