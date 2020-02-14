Закопавший жену на даче российский прокурор написал явку с повинной

В Северной Осетии бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на его дачном участке трупа своей гражданской жены Ирины Боженко. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Он рассказал, что между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине удар по голове, проломив череп. После этого он закопал тело погибшей среди мусора на участке.
Чельдиева задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пятницу, 14 февраля, суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.
Ранее сообщалось, что оперативники МВД в ходе розыска пропавшей женщины приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на подозрительный холмик в углу участка, выбивающийся из общего ландшафта. Тогда же мужчина признался, что его там лежит труп его жены. При этом он заявил, что женщина погибла, неудачно упав и разбив голову.
Игорь Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.