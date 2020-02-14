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Закопавший жену на даче российский прокурор написал явку с повинной

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:12
Закопавший жену на даче российский прокурор написал явку с повинной
Кадр: YouTube-канал «Вызов Времени»
В Северной Осетии бывший прокурор Игорь Чельдиев написал явку с повинной после обнаружения на его дачном участке трупа своей гражданской жены Ирины Боженко. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Он рассказал, что между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес женщине удар по голове, проломив череп. После этого он закопал тело погибшей среди мусора на участке.

Чельдиева задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В пятницу, 14 февраля, суд рассмотрит вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что оперативники МВД в ходе розыска пропавшей женщины приехали к Чельдиеву домой и обратили внимание на подозрительный холмик в углу участка, выбивающийся из общего ландшафта. Тогда же мужчина признался, что его там лежит труп его жены. При этом он заявил, что женщина погибла, неудачно упав и разбив голову.

Игорь Чельдиев занимал пост старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму прокуратуры Северной Осетии.


Источник: lenta.ru
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