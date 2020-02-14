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Казахстан не сможет справиться с такой угрозой, как коронавирус – госсекретарь США

Просмотров:1390 Опубликовано: Сегодня, 10:16
Казахстан не сможет справиться с такой угрозой, как коронавирус – госсекретарь США
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 14 фев — Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США намерены в рамках бюджета 100 миллионов долларов, предназначенных на борьбу с коронавирусом, финансировать не только помощь Китаю, но и другим странам, например Казахстану и Узбекистану, которые в ней тоже остро нуждаются.

Помпео пояснил, что обратил внимание на неготовность инфраструктуры таких соседей КНР, как Казахстан и Узбекистан, противостоять вирусу. При этом на угрозу нужен глобальный, своевременный и правильный ответ, уверен он, пишет РИА Новости.

"Мы обеспокоены тем, что есть места без адекватной инфраструктуры (для защиты от вируса). Так, я был в Узбекистане и Казахстане, местах с протяженными границами с Китаем, которые также не имеют возможности справиться с какой-либо масштабной угрозой, как коронавирус", - сообщил Помпео, беседуя с журналистами на борту самолета, направлявшегося в Мюнхен на конференцию по безопасности.

"Мы собираемся сделать все, что мы можем сделать (чтобы остановить эпидемию). Мы уже выделили 100 миллионов долларов помощи. Может, будет и больше. Эта помощь, безусловно, пойдет Китаю, чтобы помочь им, но она будет также использоваться и в других местах по всему миру, чтобы попытаться убедиться в том, что мы правильно глобально ответим на эту угрозу, в нужных местах, своевременно", - подчеркнул Помпео.

Ранее, во время визита в Казахстан, Помпео говорил, что поражен тем, какие меры предпринял Казахстан, чтобы не допустить проникновения коронавируса в страну.

"Быстрая реакция Казахстана, направленная на остановку распространения вируса, впечатляет", - сказал Помпео.

По его словам, вместе с Казахстаном пристальное внимание вспышке коронавируса в Китае уделяют и другие страны.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV

Массовое заболевание пневмонией, вызванной ранее неизвестным типом коронавируса, началось с крупного города Ухань, расположенного в китайской провинции Хубэй. Как удалось установить, его распространение началось с местного рынка морепродуктов. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.

Ранее заболеванию, вызванным новым типом коронавируса 2019-nCoV, дали временное название - NCP (Novel Coronavirus Pneumoni, пневмония, вызываемая новым типом коронавируса).

Казахстан в начале февраля прекратил все виды пассажирского сообщения с Китаем для предотвращения проникновения заболевания на территорию республики. Также приостановлена выдача виз гражданам Китая.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:12
Цитата: arelav_74
Ждёмс всплеска очередных "волнений" наших революцонэров с борцунами...

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 arelav_74 (Посетители) Сегодня, 12:09
Ждёмс всплеска очередных "волнений" наших революцонэров с борцунами...

Каждый по своему прав... А по Моему нет!
 
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manwyk (Посетители) Сегодня, 11:17
Посмотрите в новостях, как встречают печально известное круизное судно.И выходящие и встречающие без масок.Развезут заразу по всем странам.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 10:34
Что бы он понимал. Мангистауская область и ее чиновники на 100% готовы ))))
 
 

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