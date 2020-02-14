Личные данные казахстанцев из базы данных Генпрокуратуры утекли в Сеть - ЦАРКА

НУР-СУЛТАН, 14 фев — Sputnik. На протяжении нескольких месяцев из информационной системы Генеральной прокуратуры происходит утечка данных о казахстанцах. Такое заявление сделал центр анализа и расследования кибератак, передает Sputnik Казахстан.
По информации центра, в свободном доступе оказались данные о тех, кто совершил административные правонарушения в Казахстане, в том числе и иностранцы.
"Уже несколько месяцев утечка происходит из информационной системы Генеральной прокуратуры. На направленную нами информацию, орган упорно не реагирует. Возможно, руководству докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется. Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам", – говорится в информации ЦАРКА.
Прокурорская утечка, по сведениям центра, раскрывает данные о гражданах Казахстана и иностранцах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство.
Какие данные оказались в открытом доступе
В Сети оказались данные о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номера автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей, данные владельцев различного имущества (движимое и недвижимое) и род занятий человека (данные из адмпротокола), номера телефонов, список нарушителей правил въезда и выезда через границу (среди них много иностранцев), данные из удостоверения личности и многое другое.
Кроме этого, представители центра заявили о том, что доступ позволяет редактировать данные в системе, удалять дела или, наоборот, возбуждать фиктивные.
Информационная система надзорного органа имеет интеграцию с государственной база физических и юридических лиц, что ставит под угрозу данные в системе электронного правительства и всех, с которыми ведет обмен.
Корреспондент Sputnik Казахстан обратилась за комментарием в пресс-службу Генеральной прокуратуры, там сообщили о том, что вопрос выясняется, подробная информация будет позже.
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