Казахстан будет платить пенсии трудовым мигрантам. Как это вышло?

В странах ЕАЭС — Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и России — весьма развита трудовая миграция. У людей, выезжающих на заработки, копится трудовой стаж в разных странах, что до определенного момента вызывало вопросы — как защитить будущую старость и обеспечить себя пенсией? Так появилось в 2019 году соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств—членов ЕАЭС.



Теперь Казахстан тоже будет платить пенсии трудовым мигрантам из этих стран, если они официально трудоустроятся в РК. В ответ на официальный запрос ИА «NewTimes.kz» в ЕНПФ объяснили, как это будет работать.



Соглашение появилось совсем недавно — его подписали 20 декабря 2019 года. Новый документ — гарантия равных прав на пенсионное обеспечение для граждан Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, которые уедут в одну из этих стран зарабатывать деньги.



Каждая страна-участница ЕАЭС будет выплачивать часть пенсии за стаж работы на ее территории.



При этом трудящийся сможет получать пенсию в государстве проживания либо государстве трудоустройства, назначившего пенсию.



Но есть важный нюанс. Каждая страна будет платить часть пенсии за период работы на ее территории и соответствующим взносам, поэтому важно, чтобы трудовые мигранты официально оформляли отношения с работодателями.



Пенсии по этому соглашению в Казахстане будут выплачиваться также, как и обычным гражданам. То есть, пенсионные выплаты будут выданы:



— по достижении пенсионного возраста;



— при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно;



— в случае смерти вкладчика — в виде единовременной выплаты наследникам.



Как это будет работать, когда соглашение вступит в силу?



Например, если гражданин России приехал в Казахстан, живет здесь без вида на жительство, но при этом официально трудоустроен, работодатель будет ежемесячно удерживать у него обязательные пенсионные взносы и перечислять их в ЕНПФ — как у граждан Казахстана.



Так россиянин — и любой другой житель страны-участницы ЕАЭС — станет участником накопительной пенсионной системы PK.



«Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РФ, то ЕНПФ будет ежеквартально перечислять пенсию на расчетный счет пенсионного фонда РФ в российских рублях, которые пенсионный фонд будет перечислять на банковский счет получателя», — пояснили в ЕНПФ.



Как это работает для казахстанцев?



Если казахстанец наработает стаж (например, 5 лет) на территории Российской Федерации после вступления в силу соглашения, то Россия назначит ему пенсию за отработанный на ее территории трудовой стаж.



Конечно, это произойдет только после возникновения права на пенсию по условиями российского законодательства (достижение пенсионного возраста, наличие определенного трудового стажа, количества индивидуального пенсионного коэффициента).



Гражданин Казахстана будет вправе подать заявление с документами (перечень документов определяется по законодательству РФ) на назначение и выплату пенсии в пенсионный фонд РФ или в ЕНПФ.