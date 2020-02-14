«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Февраля
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 376.4 KZT
  • €1 = 409.56 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане отменили временное удостоверение и детские вкладки в паспорта

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:30
В Казахстане отменили временное удостоверение и детские вкладки в паспорта
Фото из открытых источников
В Казахстане отменили временное удостоверение личности и вклеивание детских фотографий в паспорт родителей, передает zakon.kz.

Миграционная служба Алматы сообщает, что согласно Закону РК "О внесении, изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг" от 25 ноября 2019 года исключена норма по выдаче временного удостоверения личности и отменена процедура внесения записи о детях в возрасте до 16 лет, с вклеиванием их фотографий.

Иными словами, отменена процедура записи детей и вклейки их фотографий в паспорт родителя для выезда за границу. Также теперь не будет временного удостоверения личности. То есть, если раньше человек терял удостоверение, к примеру, ему выдавали временное. Отныне гражданин РК будет получать стандартное удостоверение личности. Это упрощает производство документооборота, а главное облегчает процедуру оказания государственных услуг, получаемых гражданами Республики Казахстан, - информировал начальник Управления миграционной службы ДП Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика