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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Куда жаловаться на рост цен на продукты

Просмотров:351 Опубликовано: Сегодня, 15:26
Куда жаловаться на рост цен на продукты
Фото ©Турар Казангапов
Министерство торговли и интеграции запустило горячую линию для жалоб на рост цен на социально значимые товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что по указанному номеру телефона (+7 7172 74-96-71) принимаются жалобы от граждан на рост цен на социально значимые товары.

Перечень социально значимых товаров состоит из 19 пунктов (утвержден постановлением правительства):

Мука пшеничная первого сорта
Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
Рожки (весовые)
Крупа гречневая (ядрица, весовая)
Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
Картофель
Морковь столовая
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Сахар белый - сахар-песок
Масло подсолнечное
Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)
Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)
Молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке
Кефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковке
Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров)
Яйцо куриное (I категория)
Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Творог 5-9 процентов жирности

Куда жаловаться на рост цен на продукты


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:09
У меня сохранилась советская сковородка на которой, в заводских условиях, отштампована цена.
Даешь социализм! uhmylka
У нас был извращенный социализм, а теперь извращенный капитализм.
Все эти затеи с подписанием меморандума, жалобами пустые затеи.
Экономикой невозможно управлять словами и бумажками.
 
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Галина63 (Посетители) Сегодня, 17:26
Правильно пусть распишут по всему списку "вилку" от скольки и до скольки должен стоить продукт по Мангистауской области например.
 
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  • бася
  • Галина63
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:52
А где можно узнать сколько это всё должно стоить? Или звонить прямо сейчас. Меня например не устраивают цены на ДЭПовские товары, например масло по 1100т.и молоко по 400.
 
 

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