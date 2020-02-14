Куда жаловаться на рост цен на продукты

Министерство торговли и интеграции запустило горячую линию для жалоб на рост цен на социально значимые товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.Сообщается, что по указанному номеру телефона (+7 7172 74-96-71) принимаются жалобы от граждан на рост цен на социально значимые товары.Перечень социально значимых товаров состоит из 19 пунктов (утвержден постановлением правительства):Мука пшеничная первого сортаХлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)Рожки (весовые)Крупа гречневая (ядрица, весовая)Рис шлифованный (круглозерный, весовой)КартофельМорковь столоваяЛук репчатыйКапуста белокочаннаяСахар белый - сахар-песокМасло подсолнечноеГовядина (лопаточно-грудная часть с костями)Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)Молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковкеКефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковкеМасло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров)Яйцо куриное (I категория)Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")Творог 5-9 процентов жирности