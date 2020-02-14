Куда жаловаться на рост цен на продукты

Министерство торговли и интеграции запустило горячую линию для жалоб на рост цен на социально значимые товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что по указанному номеру телефона (+7 7172 74-96-71) принимаются жалобы от граждан на рост цен на социально значимые товары.
Перечень социально значимых товаров состоит из 19 пунктов (утвержден постановлением правительства):
Мука пшеничная первого сорта
Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)
Рожки (весовые)
Крупа гречневая (ядрица, весовая)
Рис шлифованный (круглозерный, весовой)
Картофель
Морковь столовая
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Сахар белый - сахар-песок
Масло подсолнечное
Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)
Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)
Молоко пастеризованное 2,5 процента жирности в мягкой упаковке
Кефир 2,5 процента жирности в мягкой упаковке
Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 процента жирности, без наполнителей и растительных жиров)
Яйцо куриное (I категория)
Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")
Творог 5-9 процентов жирности