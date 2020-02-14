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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Какой знак могут обязать клеить на автомобили на газе

Просмотров:864 Опубликовано: Сегодня, 16:16
Какой знак могут обязать клеить на автомобили на газе
Фото из открытых источников
Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер презентовал проект специального знака для автомобилей с газобаллонным оборудованием, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он сообщил, что знаки пока не утверждены. Если их одобрят, они будут клеиться на лобовые стекла автомобилей. "Эскизы - это проекты знаков. Мы предполагаем, что они будут введены. Пока знаки не утверждены. Это наше предложение", - подчеркнул Беккер.

Он также показал знак, который в случае официального утверждения будут выставлять перед въездом в крытые паркинги торговых центров и жилых домов.

Какой знак могут обязать клеить на автомобили на газе


Беккер отметил, что знаки планируется утвердить в первой половине 2020 года.

Напомним, с 29 декабря 2019 года автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием (ГБО), запретили въезд на закрытые стоянки из соображений безопасности. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который повредит не только соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.

Какой знак могут обязать клеить на автомобили на газе


Позже сообщили, что такие автомобили обяжут обозначать специальными наклейками.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Jack (Посетители) Сегодня, 17:22
Сразу красьте весь кузов в желтый цвет - что там мелочиться..
 
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MAXISS (Посетители) Сегодня, 17:02
дорожник,

да лучше вообще ничего не клеить....дебилизм придумали.
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 17:00
Цитата: MAXISS
интересно...какого размера будут эти знаки

Лучше всего 40 смх40см. Их будет далеко видно. И лучше клеить не только спереди и сзади, но и по бокам

Цитата: kaireke
Кто-то наварится на изготовлении этих знаков!

Не люблю быть вкладчиком в чужой сберкассе. Даже копеечную наклейку KZ распечатал на принтере и наклеил на стекло скотчем

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Ян
 kaireke (Посетители) Сегодня, 16:50
Кто-то наварится на изготовлении этих знаков!
 
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MAXISS (Посетители) Сегодня, 16:44
интересно...какого размера будут эти знаки?
 
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  • MAXISS
  • kaireke
  • Ян
  • дорожник
  • fitter
 Д.Е.Д. (Посетители) Сегодня, 16:33
в Мангыстау проще будет обклеить машины на которых газ НЕ стоит. crazy
 
 

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