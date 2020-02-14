Какой знак могут обязать клеить на автомобили на газе

Глава Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Владимир Беккер презентовал проект специального знака для автомобилей с газобаллонным оборудованием, передает корреспондент Tengrinews.kz.Он сообщил, что знаки пока не утверждены. Если их одобрят, они будут клеиться на лобовые стекла автомобилей. "Эскизы - это проекты знаков. Мы предполагаем, что они будут введены. Пока знаки не утверждены. Это наше предложение", - подчеркнул Беккер.Он также показал знак, который в случае официального утверждения будут выставлять перед въездом в крытые паркинги торговых центров и жилых домов.Беккер отметил, что знаки планируется утвердить в первой половине 2020 года.Напомним, с 29 декабря 2019 года автомобилям, оснащенным газобаллонным оборудованием (ГБО), запретили въезд на закрытые стоянки из соображений безопасности. Если ГБО в автомобиле установлено неправильно, малейшей искры достаточно для взрыва, который повредит не только соседние транспортные средства на стоянке, но и может причинить вред находящимся поблизости людям.Позже сообщили, что такие автомобили обяжут обозначать специальными наклейками.