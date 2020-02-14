«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 14 Февраля
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 377.19 KZT
  • €1 = 408.99 KZT
  • 1 RUB = 5.93 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владельцев авто на газе начнут штрафовать за въезд на закрытые паркинги в РК

Просмотров:501 Опубликовано: Сегодня, 17:26
Владельцев авто на газе начнут штрафовать за въезд на закрытые паркинги в РК
Фото из открытых источников
В Казахстане предлагают ввести специальные опознавательные знаки для авто, работающих на газе, и штрафовать водителей, оставляющих такие машины на закрытых паркингах, передает Today.kz.

"Проверка закрытых стоянок будет осуществляться в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса во внеплановом порядке по заявлениям граждан. В случае нарушения требований в отношении правонарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 50 МРП по статье 410 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности)", - сообщил председатель Комитета по ЧС министерства внутренних дел Владимир Беккер.

Наряду с этим, по словам Беккера, в случае возгорания транспорта с последующим взрывом газа в паркинге, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или крупного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП или лишения свободы сроком до 10 лет (статья 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности").

"Комитетом административной полиции вносятся изменения и дополнения в Правила дорожного движения в части обязательного наличия опознавательного знака на автомобиле с газовым баллоном. Также нами вносятся изменения в Национальный стандарт по знакам безопасности, сигнальным цветам и разметкам в части установления требований к запрещающему знаку, размещаемому на въездах в соответствующие паркинги", - уточнил он.

Проект находится на согласовании в аккредитованных организациях и технических комитетах по стандартизации.

В Казахстане, по данным спикера, зарегистрировано более 340 тысяч машин с газобаллонным оборудованием. Общее количество автотранспорта в стране составляет более 4 миллионов единиц.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • kostya_aktau
  • kazakhstan362
 Orion (Посетители) Сегодня, 17:18
Сначала задрали цены на бензин, теперь народ начал переходить на газ и тут появляются новые законы со штрафными санкциями.
У нас нет ничего важнее этого.
Народ живет в достатке.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика