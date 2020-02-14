Владельцев авто на газе начнут штрафовать за въезд на закрытые паркинги в РК

В Казахстане предлагают ввести специальные опознавательные знаки для авто, работающих на газе, и штрафовать водителей, оставляющих такие машины на закрытых паркингах, передает Today.kz.
"Проверка закрытых стоянок будет осуществляться в соответствии с требованиями Предпринимательского кодекса во внеплановом порядке по заявлениям граждан. В случае нарушения требований в отношении правонарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 50 МРП по статье 410 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности)", - сообщил председатель Комитета по ЧС министерства внутренних дел Владимир Беккер.
Наряду с этим, по словам Беккера, в случае возгорания транспорта с последующим взрывом газа в паркинге, которое повлекло причинение вреда здоровью человека или крупного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 3 000 МРП или лишения свободы сроком до 10 лет (статья 292 УК "Нарушение требований пожарной безопасности").
"Комитетом административной полиции вносятся изменения и дополнения в Правила дорожного движения в части обязательного наличия опознавательного знака на автомобиле с газовым баллоном. Также нами вносятся изменения в Национальный стандарт по знакам безопасности, сигнальным цветам и разметкам в части установления требований к запрещающему знаку, размещаемому на въездах в соответствующие паркинги", - уточнил он.
Проект находится на согласовании в аккредитованных организациях и технических комитетах по стандартизации.
В Казахстане, по данным спикера, зарегистрировано более 340 тысяч машин с газобаллонным оборудованием. Общее количество автотранспорта в стране составляет более 4 миллионов единиц.
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