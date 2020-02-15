Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с радио Sputnik.



По ее словам, это не признак паранойи, а стандартная мера защиты «компьютерной приватности» от хакеров. Специалист рассказала, что злоумышленники могут сделать снимок или снять видео с человеком в интимной обстановке и использовать запись для шантажа.



Наместникова посоветовала приобрести специальные наклейки, которые не будут оставлять следов на технике и портить оптику. Она добавила, что, поскольку использовать наклейку для смартфона неудобно, стоит следить за тем, куда направлена камера.



При этом эксперт отметила, что лучшей защитой от подобного проникновения в личную жизнь является надежный антивирус.



В августе прошлого года эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников. По их словам, в таком случае, если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя.