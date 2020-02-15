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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Просмотров:365 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова оценила эффективность заклеивания камеры гаджетов в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, это не признак паранойи, а стандартная мера защиты «компьютерной приватности» от хакеров. Специалист рассказала, что злоумышленники могут сделать снимок или снять видео с человеком в интимной обстановке и использовать запись для шантажа.

Наместникова посоветовала приобрести специальные наклейки, которые не будут оставлять следов на технике и портить оптику. Она добавила, что, поскольку использовать наклейку для смартфона неудобно, стоит следить за тем, куда направлена камера.

При этом эксперт отметила, что лучшей защитой от подобного проникновения в личную жизнь является надежный антивирус.

В августе прошлого года эксперты Роскачества посоветовали россиянам заклеивать камеру и микрофон ноутбука, чтобы не стать жертвой киберпреступников. По их словам, в таком случае, если к компьютеру подключится хакер, он не увидит и не услышит пользователя.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 2 )

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master_kz (Посетители) Сегодня, 11:54
Самый лучший эффект во всем во все времена дает синяя изолента.
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 11:51
Наместникова посоветовала приобрести специальные наклейки,
Специальная наклейка,бактерицидный лейкопластырь наклеен у меня очень давно,отвалится наклею новый.

При этом эксперт отметила, что лучшей защитой от подобного проникновения в личную жизнь является надежный антивирус.
Ерунда полная,не использую антивирус очень давно,встроенный защитник Windows справляется.
 
 

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