Как казахстанцев заманивают в финансовые пирамиды

Удобный график, приличный заработок. Кого не заинтересует такое предложение о работе? Но всегда нужно быть начеку. Финансовые пирамиды никуда не делись. Более того, они неплохо развиваются, заманивая в свои сети доверчивых казахстанцев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Студентке Альбине Куанышевой предложили получить подработку, но сначала нужно было вложиться – приобрести продукцию на 5 тысяч тенге. Альбина признается, что никогда с этим не сталкивалась и поначалу растерялась. С одной стороны, удобный график, а с другой – довольно странные условия. Но девушка решила попробовать.
"Я пришла. В первый день мне предоставили определённую базу контактов, затем сказали: бери телефон и обзванивай, приглашай их под видом офисных работников, администраторов. И еще одна из задач: если люди интересуются, финансовая ли это пирамида, нужно было обойти как-то этот вопрос. То есть это были мои основные задачи на тот момент", - рассказала жертва финансовой пирамиды Альбина Куанышева.
Так Альбина стала частью системы, которая, по сути, работала по принципу финансовой пирамиды. Надолго девушка там не задержалась – ушла через месяц. Решила, что не будет обманывать людей.
"На собеседовании вы встречаетесь с более опытным работником, который вас заговаривает, приглашает узнать все дальнейшие подробности. Просит всего лишь пройти бесплатное трехдневное обучение. Вы соглашаетесь и в дальнейшем на обучении сталкиваетесь в основном так сказать с цифрами, то есть вас буквально гипнотизируют, рассказывают о том, как вы можете получать различные уровни", - рассказала девушка.
Задача каждого участника финансовой пирамиды – втянуть как можно большее количество людей. Новички, как правило, находятся на первой ступени. Их функция – приносить доход. Тем, кто на голову выше. Им-то и достается основная прибыль. Но в один момент пирамида рушится и все, кто строил ее, остаются с пустыми руками.
Жанибек Кыдралиев – бизнес-тренер. В прошлом сам попадал на удочку мошенников, сейчас знает их схемы от и до. Называет их хорошими психологами.
"Они давят. В основном используют нейромаркетинг, а именно, хотения людей. Люди в основном ленивые. Они хотят быстрых результатов, быстрых денег. Из-за этого, когда проводят презентацию, они начинают давить на боли, на триггеры, что хочешь за короткие сроки купить квартиру или машину, хочешь путешествовать", - рассказал Жанибек Кыдралиев.
Став жертвой пирамиды, Жанибек вынес из этого урок. Сейчас он создал свой бизнес, который приносит ему не сказочные, но надежные доходы. Этому он учит на своих тренингах.
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