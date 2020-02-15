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185 человек пострадали, 47 авто сгорело. Акимат назвал цифры по Кордайскому конфликту

Просмотров:382 Опубликовано: Сегодня, 12:38
185 человек пострадали, 47 авто сгорело. Акимат назвал цифры по Кордайскому конфликту
Фото Алихан Сариев©
Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий ЧС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В ходе рабочей поездки в Кордайский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел заседание областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с участием руководителей правоохранительных органов.

По данным областного штаба, пострадали 185 граждан, из них 34 госпитализированы. Также сгорело 39 жилых домов, 20 коммерческих объектов и 47 единиц автотранспорта.

"С 7 по 13 февраля через КПП Кордай, Карасу, Аухатты, Сортобе в Кыргызскую Республику выехало 23 131 человек, въехало – 21 261 человек", - сообщили в акимате.

В работе по очистке сел задействовано 250 человек и 53 единицы техники, вывезено 680 тонн строительного мусора. В настоящее время функционируют 55 магазинов, 3 аптеки, 14 АЗС и 30 других коммерческих объектов.

Для восстановления утраченных документов создан мобильный центр обслуживания населения, который расположен в здании акимата Сортобинского сельского округа. Выдано 54 свидетельства о рождении, 48 удостоверений личности, 1193 справок-вкладышей для детей, 15 документов на недвижимое имущество, 8 свидетельств о браке, 1 паспорт.

778 пострадавшим семьям оказана гуманитарная помощь в виде продуктов питания и товаров первой необходимости в объеме 57,2 тонн.

В районе сохраняется стабильная обстановка, продолжаются работы по обеспечению правопорядка.

По итогам заседания аким области Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений по обеспечению безопасности населения, восстановлению пострадавших объектов, имущества, документов, и нормальной жизнедеятельности в населенных пунктах.

Чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области объявили с 21:00 8 февраля 2020 года.7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что групповой дракой из хулиганских побуждений попытались воспользоваться провокаторы.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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нашевсе (Посетители) Сегодня, 15:19
Сейчас надо не стесняться, а разобраться в причинах этой трагедии.
Людям понятна глубинная причина, но надо разобраться и признать ошибки в целях профилактики в том числе.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 13:32
Казахстан потерял, к сожалению, звание страны стабильности.
Ну и чего добились?
Горе с двух сторон и неприязнь (в лучшем случае) на годы вперед.
"Вдохновители" происшествия останутся в сторонке, а ответят заблудшие.
Думать надо!
 
 

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