Десятилетняя война: исполнился 31 год со дня вывода советских войск из Афганистана

15 февраля в странах бывшего Советского Cоюза отмечают День вывода войск из Афганистана. Советские солдаты противостояли в ДРА продвижению международного терроризма и наркобизнеса к границам тогда еще общей страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на sputniknews.kz.



15 февраля 1989 года государство покинули последние советские войска. Сегодня это день скорби и памяти обо всех погибших воинах-интернационалистах и праздник афганцев-ветеранов. Чем завершилась 10-летняя война, где СССР потерял более 15 тысяч граждан.



Военный конфликт в Афганистане между правительственными силами страны при поддержке ограниченного контингента советских войск с одной стороны и военизированными формированиями моджахедов, которых поддержали ведущие государства НАТО, продолжался десять лет - с 1979 по 1989 годы.



Как все начиналось



В апреле 1978 года к власти в Афганистане пришла Народно-демократическая партия. Новое правительство во главе с Нур Мохаммадом Тараки взяло курс на строительство светского государства.



Антиисламские реформы вызвали недовольство многих слоев афганского общества. Оппозицию поддержали Иран и Пакистан. Помощь повстанцам начала оказывать американская разведка. Более четырех тысяч переодетых стражей исламской революции проникли в город Герат и подняли восстание. В стране началась гражданская война.



Правительство Тараки оказалось в чрезвычайно сложном положении. Кабул стал настойчиво просить Советский Союз о военной помощи. Москва втягиваться в войну не хотела.



Правительству Тараки удалось погасить восстание в Герате, но против премьера начали готовить заговор. Интриги плел глава МИД Хафизулла Амин. Он пригласил Тараки в свою резиденцию, после чего премьер пропал. Амин заявил, что тот находится на лечении, и сам возглавил правительство. Но вскоре стало известно о гибели Тараки - его задушили офицеры охраны.



Штурм дворца Амина



В стране начались массовые репрессии, а исламисты продолжили наступление.



Москве не нравились действия Амина. Кроме того, стало известно о его связи с ЦРУ. Было решено свергнуть неугодного премьера, а на его место поставить Бабрака Кармаля.



Воинский контингент из Советского Союза был введен в Афганистан в декабре 1979 года после неоднократных просьб афганского правительства о помощи в борьбе с оппозиционными группировками (моджахедами), которые выступали против демократического строя.



Поводом для операции стали просьбы самого Амина о военной помощи. С сентября по декабрь он обращался к Москве семь раз. В результате 12 декабря 1979 года было принято постановление ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан. Формально причиной стали неоднократные просьбы руководства Афганистана, а фактически эти действия должны были предотвратить угрозы иностранного военного вмешательства в дела Афганистана.



Штурм дворца Амина произошел 27 декабря 1979 года. Уникальная операция спецподразделений КГБ и ГРУ длилась 43 минуты. Амин был убит.



31 год со дня вывода советских войск из Афганистана



15 мая 1988 года Советский союз начал выводить из страны свой военный контингент. Операция, согласно принятым тогда международным соглашениям, должна была завершиться в девятимесячный срок — до 15 февраля 1989 года. С того момента прошел уже 31 год, но праздник до сих пор не получил статус официального, поскольку советские власти неохотно вспоминали о той войне. Но все россияне и граждане СНГ с уважением и почетом сегодня относятся к ветеранам Афганистана. В России и других странах бывшего СССР памяти погибшим в Афганской войне созданы мемориальные комплексы.



15 февраля инициативные ветераны в больших и малых городах организуют митинги.



Тысячи советских солдат погибли в Афганской войне



В Афганской войне советская армия потеряла свыше 15 тысяч человек, более 53 тысяч человек получили различные ранения. С 1979 по 1989 год из Казахстана в Афганистан было направлено 21 239 человек (погибли – 947 человек, получили ранения – 1 770 человек).



Точных данных о количестве погибших в этой войне афганцах не существует до сих пор. По некоторым оценкам экспертов, они составили от одного до двух миллионов человек.



Почти за десять лет войны в Афганистане советские войска провели против моджахедов 420 операций, 200 боевых рейдов. 70 процентов территории Афганистана полностью контролировалось Советским контингентом в 1985 году



Участие казахстанцев в Афганской войне



Казахстанцы участвовали в афганском военном конфликте в составе советского военного контингента. Число военнослужащих из Казахстана, направленных для выполнения интернационального долга в Афганистан в период с 1979 по 1989 годы, составило 21 239 человек. В период времени с 1979 по 1989 годы погибли 947 человек, получили ранения – 1 770.



В данный момент в Казахстане проживают более 15 тысяч воинов-интернационалистов.



Отметим, что Союз ветеранов совместно с комитетом по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ продолжает поиск тех, кто был представлен к наградам СССР за выполнение интернационального долга в Афганистане, но не получил их вовремя в силу различных обстоятельств.



На сегодня свыше 160 медалей и орденов нашли своих героев в Казахстане, и поисковая работа будет продолжена.



Что стало с Афганистаном после ухода советских солдат



После ухода "шурави" гражданская война в Афганистане разразилась с новой силой. Оставшись один на один с исламистами, Кабул терпел поражение за поражением.



Положение афганских властей стало еще более шатким после августовского путча 1991 года в Москве. В 1992 году Наджибулла остался без поставок советского оружия. В апреле моджахеды заняли Кабул.



Настоящая драма разыгралась при эвакуации российских дипломатов и их семей. Первые два военных самолета благополучно улетели, а по третьему боевики открыли минометный огонь. Он сгорел прямо посреди взлетной полосы. Дипломатам все же удалось покинуть воюющую страну.



Судьба Наджибуллы оказалась трагичной. Он попал в руки исламистов и умер мучительной смертью.



В истерзанном гражданской войной Афганистане на арену выходит новое исламистское движение – Талибан (запрещено в Казахстане, России и во многих других странах мира). Его лидером становится Мухаммад Омар. Радикальные исламисты контролировали страну с 1996 вплоть до 2001 года. Они уничтожали исторические памятники и казнили людей за малейшую провинность.

